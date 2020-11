Agentur WERBEWELT macht für DR. SCHELLER den Traum vom Naturwunder wahr

Werbewelt AG

Mit Naturwunder heben WERBEWELT und DR. SCHELLER eine Kampagne auf den nächsten Level, die bereits 2016 erfolgreich lanciert wurde. Abseits von branchenüblichen und unerreichbaren Schönheitsidealen lautet die Botschaft an alle Frauen: Es ist wundervoll, so wie ihr seid. Sie richtet sich an moderne, bewusst lebende Frauen, die Wert auf natürliche Inhaltsstoffe legen. Der Anspruch war jetzt, der Kampagne eine zeitgemäße Fortsetzung zu geben, die den Markenspirit auch in eine jüngere Zielgruppe transportiert.

"Naturwunder ist heute noch genauso gültig. Dennoch hat sich in den letzten fünf Jahren einiges getan, dem wir im Konzept Raum geben," erklärt Wolfgang Benz, Geschäftsführer und Gründer von WERBEWELT. "Wir sind vernetzter und digitaler. Junge Menschen gehen für die Umwelt auf die Straße. Konsumentinnen und Konsumenten sind aufgeklärter und bewusster, sie erwarten von Marken Ehrlichkeit, Authentizität und Inspiration. Auszeiten in der Natur, Selfcare und der Kauf von natürlichen Produkten ist kein Nischenphänomen mehr." Die Kampagne entspricht dem Zeitgeist und wurde inhaltlich vertieft. Auch im Look & Feel wurde sie überarbeitet: Die Tonalität der Sprache ist noch verbindlicher gestaltet und die Bildsprache spiegelt das Thema Naturwunder wider. Alle Maßnahmen sind digital ausgerichtet. "Krisen und negative Schlagzeilen in der Welt sind an unserer Zielgruppe nicht spurlos vorbeigegangen. Es ging uns in der Fortführung ganz besonders darum, wieder Mut, Kraft und Zuversicht zu geben und Vertrauen zu schaffen."

Die Storyline der Naturwunder-Kampagne verläuft über alle Kanäle hinweg. WERBEWELT übernahm dafür sämtliche Aktivitäten wie die Steuerung des Shootings, die Produktion des Kampagnenvideos, die Konzeption und Durchführung der Social Media Maßnahmen, Content und Kreation der Landingpage sowie die Print-Anzeigen.

Alle Facetten des Naturwunders werden in der Kampagne beleuchtet: die Natur als Kraftquelle, die natürlichen Pflegeformeln und die selbstbestimmte Frau. Im Zentrum steht Ella Endlich, die sich selbst von einem leistungsgetriebenen Leben verabschiedet hat und ihren eigenen, unabhängigen Weg geht. Das Echte berührt sie, als Mensch und in ihrem kreativen Schaffen. Sie setzt auf Lieder mit Tiefgang, eine besondere Nähe zu ihren Fans und engagiert sich als Schirmherrin für soziale Projekte. Zwischen Konzerten und TV-Auftritten findet die Künstlerin ihre Balance in der Natur. Für die neue Markenbotschafterin steht die Naturkosmetik von DR. SCHELLER im Einklang mit ihren Werten.

"Konzeptionell, kreativ, attraktiv und wirksam! Mit der aktuellen Naturwunder-Kampagne ist der Agentur WERBEWELT eine zeitgemäße und aufmerksamkeitsstarke Kommunikation gelungen, die den Markenspirit weiter ausbaut und der Marke DR. SCHELLER mehr Emotionalität verleiht. Ein perfekter Mix, um neue Personen anzusprechen und den Dialog mit bestehenden Kunden zu vertiefen", freut sich Dagmar Hoffmann-Melzer, International Marketing Director der BCG Baden-Baden Cosmetics Group. "Wir haben bisher einige wichtige Projekte mit WERBEWELT bearbeitet, die wir gemeinsam durchweg erfolgreich im Markt umsetzen konnten. Die Agentur ist für uns ein zentraler Partner für Identitäts- und Markenentwicklung mit Fokus auf ganzheitliche, konsistente Markenführung."

Über WERBEWELT AG

Make dreams come true - WERBEWELT ist ein Team aus leidenschaftlichen Spezialisten, die sich mit ihren Ideen, Strategien und Konzepten bedingungslos dafür einsetzen, die Träume ihrer Kunden wahr zu machen. In den Kompetenzfeldern Branding, Integrated Communications, Public Relations sowie Digital Platforms & Commerce erfasst WERBEWELT die Essenz, komponiert Kanäle zielsicher und steigert Markenwerte nachhaltig. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Marken zu echter Stärke gebündelt, die sie flexibel, schnell und nachhaltig erfolgreich werden lässt. Die inhabergeführte Agentur wurde 1995 gegründet und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter am Hauptsitz in Stuttgart und am Standort in München. Zu den Referenzen zählen unter anderem Marken wie DTM, Steinel, Hakro, Luisa Cerano, Abtei, Dr. Scheller, Rolf Benz oder Jack Wolfskin.

www.werbewelt.de

Über DR. SCHELLER

Naturkosmetik, die wirkt! Seit über 30 Jahren ist DR. SCHELLER ein Pionier in Sachen Naturkosmetik. Natürlich. Effektiv. Zeitgemäß. DR. SCHELLER verbindet Natur und Wirkung auf einzigartige Weise und entwickelt innovative und hochwertige Naturkosmetikprodukte. Das heißt: rein pflanzliche Inhaltsstoffe, beste Verträglichkeit, maximale Wirkung. Damit spricht DR. SCHELLER pflegebewusste Menschen an, die einen unabhängigen und modernen Lebensstil pflegen und für sich entschieden haben, ein gutes Gefühl haben zu wollen, bei allem was sie tun. Auf die Qualität der Produkte hat DR. SCHELLER nicht nur ein waches Auge - die Marke hat sie auch vollständig selbst in der Hand. Alle Produkte werden im eigenen Haus kreiert und hergestellt. Für zuverlässige, zertifizierte Markenqualität, made in Baden-Baden.

www.dr-scheller.com

