Werbewelt AG

Agentur Werbewelt bringt Steinel in den digitalen Dialog

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Im Zuge der abgesagten Weltleitmesse Light + Building 2020, Kontaktbeschränkungen und großen räumlichen Distanzen hat WERBEWELT als Leadagentur für die Marke STEINEL eine neue und digitale Kommunikations- und Vertriebslösung geschaffen: Ziel der 5-tägigen Online-Veranstaltung in 6 Sprachen ist es, die Menschen weltweit für die Marke zu begeistern, über Neuheiten zu informieren und dem Vertrieb eine neue Möglichkeit der Kommunikation zu bieten. Weg vom klassischen Messeauftritt und Kundenbesuch mit analogen Informationsmitteln und rein in den aktiven digitalen Dialog. Das Vertriebsteam von STEINEL führt persönlich durch sämtliche Events. Der aufgezeichnete Content wird im Nachgang für die Neukundenansprache genutzt.

Mittels vereinfachter Anmelderoutine konnten sich Kunden, internationale Partner und Interessierte für über 200 Veranstaltungen Anfang September registrieren und sich ein individuelles Programm zusammenstellen. Das Angebot reichte von detaillierten Informationen zu neuen Produkten, dem Vertiefen von Fachwissen bis hin zu komplexen Fragestellungen, die mit dem STEINEL-Team persönlich besprochen werden konnten. Chatfunktionen, Videotools und Fragerunden ermöglichten den direkten und einfachen Austausch mit den Experten.

"We are no entertainers, we are inventors" hieß die Aktivierungskampagne, die auf den Claim der Marke "The inventors' company" anspielte und gleichzeitig mit einem Augenzwinkern auf die Protagonisten der Dialog Days aufmerksam machte. In einer zweiten Stufe erfolgte die zielgruppenspezifische Kommunikation der verfügbaren Contentformate. WERBEWELT ist für die gesamte Content-Entwicklung, -Erstellung und-Aufbereitung verantwortlich sowie für die 2-phasige Event-Landingpage mit Programmauswahl und Registrierprozess.

"Mit den Dialog Days haben wir ein digitales Dialog-Konzept mit Zukunftsgedanken entwickelt. Wir verknüpfen aktiv die digitalen Dimensionen und denken entlang der Strukturen der Customer Journey", erklärt Wolfgang Benz, Geschäftsführer und Gründer von WERBEWELT. "Das Stichwort lautet "effektiver Content", der für den Dialog aufbereitet ist. Die Events werden live ausgespielt und dabei aufgezeichnet. Das entstandene Material wird im Anschluss als hochwertiges Vertriebstool genutzt. Damit sind wir nachhaltig und kostenbewusst. Der Schritt aus dem Analogen in das vollständig Digitale und die vergleichsweise mutige Imagekampagne waren für STEINEL anfangs ungewohnt, dennoch konnte sich die Marke das neue Terrain erfolgreich erobern. Auch hierbei haben wir das Team zum Beispiel mit Gesprächs-Coachings und Leitfäden unterstützt. Es hat uns viel Freude gemacht zu erleben, wie begeistert das STEINEL-Team unsere Lösung angenommen und dann live im Stream mit Leben gefüllt hat."

Das Konzept zu den Dialog Days integrierte eine Verknüpfung von E-Mail, CRM, Web-Seminar-Tool und Landingpage. Durch dieses Setup konnten neuen Leads automatisiert qualifiziert und mit dem CRM synchronisiert werden. Trotz vieler Events waren durch Vernetzung eine einfache Eventorganisation und effektives Teilnehmermanagement möglich.

"Wir haben mit den Dialog Days Maßstäbe gesetzt, national wie international. Dass wir unsere durchschnittlichen Kontaktzahlen einer großen Messe sogar noch übertreffen konnten, hätten wir nicht für möglich gehalten und hat uns riesig gefreut", sagt Thomas Hartmann, Leiter Marketing bei STEINEL GmbH. "Unser Programm wurde begeistert angenommen und wir konnten eine hohe Interaktion verzeichnen. Einige Web-Seminare entwickelten sich im Verlauf der Anmeldung zu wahren Topsellern. Wir werden den eingeschlagenen Weg weiter fortführen und die Dialog Days als festen Bestandteil in unsere Jahresplanung integrieren."

Dialog Days in Zahlen

Reichweite: 3,5 Mio.

Event-Anmeldungen: 3.500

Neue Leads: 1.700

Sprachversionen: 6

Über WERBEWELT AG

Make dreams come true - Werbewelt AG ist ein Team aus leidenschaftlichen Spezialisten, die sich mit ihren Ideen, Strategien und Konzepten bedingungslos dafür einsetzen, die Träume ihrer Kunden wahr zu machen. In den Kompetenzfeldern Branding, Integrated Communications, Public Relations sowie Digital Platforms & Commerce erfasst WERBEWELT die Essenz, komponiert Kanäle zielsicher und steigert Markenwerte nachhaltig. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Marken zu echter Stärke gebündelt, die sie flexibel, schnell und nachhaltig erfolgreich werden lässt. Die inhabergeführte Agentur wurde 1995 gegründet und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter am Hauptsitz in Stuttgart und am Standort in München. Zu den Referenzen zählen unter anderem Marken wie DTM, Steinel, Hakro, Luisa Cerano, Abtei, Dr. Scheller, Rolf Benz oder Jack Wolfskin.

www.werbewelt.de

Über STEINEL

Seit seiner Gründung im Jahr 1959 hat sich STEINEL konsequent vom Pionier zum Technologie- und Innovationsführer in den Marktsegmenten Lichtsteuerung durch Sensortechnik sowie Heißluftgeräte und Heißklebepistolen entwickelt. Mit seinen Präsenz- und Bewegungsmeldern, Multi-Sensoren und Sensorleuchten ist das über 1.500 Mitarbeiter umfassende ostwestfälische Unternehmen weltweit führend in der intelligenten Lichtsteuerung und trägt erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Building Intelligence-Lösungen erschließen neue Anwendungsbereiche abseits der klassischen Gebäudeautomation. STEINEL bietet Produkte und Lösungen für Heimwerker und Profi-Anwender gleichermaßen an. Intelligente und auf professionelle Anforderungen ausgelegte Produkte und durchdachte Systeme der 'professional line' richten sich an Planer, Architekten und Installateure. Qualitativ hochwertige Produkte für Heimwerker, die mehr Sicherheit und Komfort im Alltag bieten, sind mit der Produktlinie 'Home & Garden' erhältlich.

Die innovativen und intelligenten Produkte von Weltruf entstehen in drei eigenen Entwicklungszentren und werden in den firmeneigenen Werken produziert. Sieben eigene Vertriebsniederlassungen in England, Frankreich, Italien, Österreich, Rumänien, Tschechien und den USA sowie ein umfangreiches Netzwerk eigenständiger Distributoren unterstützen die STEINEL Vertriebsaktivitäten in mehr als 70 Ländern.

www.steinel.de

Pressekontakt:

WERBEWELT AG

Caroline Pusch

Schleißheimer Str. 25

80333 München

Tel: +49 (0)89 35 88 176-16

E-Mail: caroline.pusch@werbewelt.de

Original-Content von: Werbewelt AG, übermittelt durch news aktuell