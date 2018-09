Inspur kündigt auf der Inspur World 2018 den Wandel zu einem Internet-Unternehmen neuer Generation basierend auf dem Thema "Cloud+Data" an

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 29. August fand in Chengdu die "Inspur World 2018" statt. Das Thema lautete "Cloud+Data Empowers the Intelligent World" (Cloud und Daten für eine Welt intelligenter Technologie). Über 5.000 Regierungs- und Unternehmensvertreter, Umweltpartner und Branchenexperten nahmen teil, diskutierten über aktuelle Trends und über Visionen zur digitalen Zukunft. Inspur kündigte auf dem Gipfel an, dass es sich von einem führenden "Cloud Computing"- und "Big Data"-Dienstleister zu einem Internet-Unternehmen neuer Generation basierend auf dem Thema "Cloud+Data" wandeln wolle. Gestützt auf die Bereiche Cloud und Daten, will Inspur ein plattformbasiertes Ökologie-fokussiertes Unternehmen werden und drei neue große Betreiber generieren.

Bei der Idee eines Internet-Unternehmens neuer Generation geht es um neue Ketten, neue Ökosysteme und neue Betreiber. Peter Sun, Chairman und CEO der Inspur Group, definierte diese neuen Ketten als einen Weg, das Problem "2G" ("to government", d. h. die "Anbindung an den Regierungsbereich") auf der Basis des "2C" und "2B" in traditionellen Internet-Unternehmen zu lösen und so den Konsumenten-, Unternehmens- und Regierungsmarkt abzudecken. Inspur führt die autorisierten Regierungsdaten mit Internet-Daten zusammen, um Verbindungen für Regierungen, Gesellschaft und Einzelpersonen herzustellen, und bewerkstelligt auf dieser Basis neue Anwendungen zum Vorteil von Regierungen, Einzelpersonen und Branchen.

Im Gegensatz zu traditionellen Internet-Unternehmen, die über ihre Anwendungen Daten sammeln und diese Daten dann nutzen, um die Ökologie ihrer eigenen Produkte zu aktualisieren, beabsichtigt Inspur, seine Cloud und Daten seinen Partnern anzubieten, um damit ein neues Ökosystem zu formen, in dem Daten von allen geteilt werden.

Inspur wird sechs Ökosysteme in Cloud-Zentren, Cloud-Diensten, Regierungs-Datenoperationen, iCity-Netzen, Smart-City-Betriebsdiensten und im Cloud-ERP aufbauen und damit die Digitalbranche verbessern.

Im Zeitalter intelligenter Technologien gibt es mit Cloud-Dienste-Betreibern, Big-Data-Betreibern und Smart-City-Betreibern drei neue große Betreibertypen, die die Stadtentwicklung fördern. Das ist auch Inspurs Ziel, wie Peter Sun in seiner Rede erwähnte.

Auf dem Gipfel stellte Inspur sein "Cloud Ladder Project" für den Aufbau von Cloud-Ökosystemen vor. Das Unternehmen plant, in den nächsten drei Jahren drei Milliarden Yuan in das Projekt zu investieren. Bis 2020 soll die Zahl der in das Projekt involvierten Partner auf 15.000 oder mehr angewachsen sein. Auch wurde über die laufende Börseneinführung von Inspur Cloud informiert.

Inspur startete zudem sein "iCity"-Projekt, eine Co-Konstruktions-, Co-Governance- und All-Sharing-Plattform; sowie "Five-Colored City", ein Modell städtischer Co-Governance mit Blockchain-Technologie. Dies ist das erste Mal, dass Blockchain-Technologie in China für die Stadtverwaltung zum Einsatz kommt.

http://www.inspur.com/

Pressekontakt:

Dawn Liu

+86-531-85106285

liuxiaoyue@inspur.com

Original-Content von: Inspur Group, übermittelt durch news aktuell