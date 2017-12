Jinan Innovation Zone, Inspur und Cisco unterzeichnen eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit

Jinan, China (ots/PRNewswire) - Am 4. Dezember unterzeichneten die Jinan Innovation Zone, Inspur und Cisco eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit in Jinan, China. Als weitere wichtige Maßnahme zur Vertiefung der Joint-Venture-Partnerschaft und der Kooperation zwischen Inspur und Cisco spielt diese Vereinbarung eine bedeutende Rolle bei der industriellen Modernisierung und der Cyber-Entwicklung der Region in der neuen Ära. Peter Sun, Chairman und CEO der Inspur Group, Chuck Robbins, CEO von Cisco Systems, Inc. sowie Regierungsbeamte und weitere Führungskräfte waren bei der Unterzeichnungszeremonie der Absichtserklärung zugegen.

Laut der Absichtserklärung wird die Zusammenarbeit der drei Seiten die industrielle Netzwerkkommunikationskette des Joint Ventures Inspur-Cisco als Carrier übernehmen und in den Bau eines Gewerbeparks für Netzwerkkommunikation in der Jinan Innovation Zone investieren, der die führenden technischen Vorteile und Branchenerfahrung von Cisco und Inspur bietet. Der Gewerbepark wird Investitionen globaler Partner anziehen und Hersteller, Forscher und Techniker im Bereich Netzwerkkommunikation aus allen Teilen der Welt unterstützen. Jinan wird sich damit im Herzen der neu entstehenden ökologischen Kette der Netzwerkkommunikationsindustrie befinden. Der Gewerbepark wird zu einem führenden Cluster in Chinas Netzwerkkommunikationsindustrie werden. Nach seiner Fertigstellung und Eröffnung werden die Ansiedelung hunderter führender Unternehmen aus vor- und nachgelagerten Industrien sowie Arbeitsplätze für 20.000 Menschen erwartet.

Inspur wird sich mit Cisco zusammentun, um eine intelligente Stadt für Jinan, die Belt and Road Netzwerkkommunikationslösungen und eine Cloud-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen aufzubauen, intelligente Fertigungsverfahren zu entwickeln, Netzwerktalente zu schulen und die Entwicklung von Existenzgründern sowie Innovationen voranzutreiben.

Als führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Computing und Massendaten in China hat sich Inspur der Kapazitätssteigerung fortschrittlicher Cloud-Computing-Technologien, Lösungen und -Kernprodukte verpflichtet. Dank führender Lösungen für intelligente Städte in China und umfangreicher Praxiserfahrung konnte Inspur den Regierungen von mehr als 130 Provinzen und Städten in China Cloud-Computing- und Massendaten-Services zur Verfügung stellen und fördert auf diese Weise die Entwicklung von intelligenten Städten. Cisco, ein Weltmarktführer im Bereich Wissenschaft und Technik, verfügt über bewährte Verfahren für Industrien auf der ganzen Welt. Im Rahmen der neuen Ausrichtung der Beziehungen zwischen China und den USA hin zu einer auf gegenseitigem Respekt basierenden Win-win-Konstellation ist die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung ein weiterer Beweis für die Verfolgung des internationalen Trends der Entwicklung und Integration von Technologien sowie des Aufbaus eines neuen Kooperationsmodells durch Hightechunternehmen aus China und den USA.

