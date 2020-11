Syngenta

Syngenta kündigt Markteinführung des neuen Insektizid-Wirkstoffs Spiropidion an

- Spiropidion ist eine innovative neue Technologie, die zum Schutz vor einigen der schädlichsten und schwer kontrollierbaren Saugschädlingen für viele Nutzpflanzen eingesetzt werden kann. - Spiropidion ist ungefährlich für Bestäuber und Nutzinsekten und bietet Landwirten ein wichtiges neues Instrument zur integrierten Schädlingsbekämpfung. - Das Produkt steht im Einklang mit Syngentas fortlaufendem Engagement, innovative und nachhaltige Produkte zu entwickeln.

Syngenta stellt heute seine Pflanzenschutzmittel-Innovation Spiropidion vor. Das Produkt bietet eine neue Technologie zur Insektenkontrolle, mit der Landwirte ihre Nutzpflanzen effektiv und umweltverträglich vor Saugschädlingen schützen können.

Saugschädlinge, zum Beispiel Blattläuse, Weisse Fliegen und Schildläuse, zerstören hochwertiges Obst und Gemüse sowie wichtige Ackerkulturen wie Baumwolle und Soja. Spiropidion ist ungefährlich für natürliche Nutzinsekten und Bestäuber und bietet Landwirten ein wichtiges neues Instrument zur integrierten Schädlingsbekämpfung.

Spiropidion gehört zur seltenen Klasse der Insektizide, die Nutzpflanzen von innen heraus helfen und diese so vor dem Angriff von Schädlingen schützen. Dadurch kann die Qualität der Nutzpflanzen, die Erträge sowie der Lebensunterhalt der Landwirte gesichert werden.

"Wir freuen uns, Landwirten einen neuen Wirkstoff anbieten zu können, der einen gezielten Schutz gegen einige der schwierigsten und schädlichsten Saugschädlinge bietet. Unser neues Mittel ist hart zu Schädlingen, aber freundlich zur Natur", sagte Jon Parr, Präsident Global Crop Protection von Syngenta. "Spiropidion ist ein hervorragendes Beispiel wie wir Investitionen in pflanzenfreundliche Innovationen fördern, welche Landwirte auf der ganzen Welt dabei unterstützen, produktiv und nachhaltig zu wirtschaften."

Die weltweit erste Zulassung eines fertigen Produkts auf Basis des Wirkstoffs Spiropidion erfolgte im September 2020 in Guatemala, wo das Produkt in den kommenden Monaten unter dem Markennamen ELESTAL® Neo vermarktet werden soll. Markteinführungen von Produkten auf Basis von Spiropidion sind ausserdem 2021 für Paraguay und Pakistan geplant sowie für 2023 in Brasilien, abhängig von der Zulassung. In der Europäischen Union wird der Zulassungsantrag für den Zeitraum 2022 bis 2023 erwartet. Zukünftige Markteinführungen werden in den nächsten sechs Jahren für ein breites Spektrum von Nutzpflanzen in mehr als 60 Ländern weltweit erwartet, wobei der Spitzenumsatz auf über 400 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Über Syngenta

Syngenta, bestehend aus Syngenta Crop Protection und Syngenta Seeds, zählt zu den führenden Agrarunternehmen weltweit. Anspruch der Firma ist es, die Welt sicher zu ernähren und gleichzeitig die Erde zu schützen. Durch erstklassige Forschung und die Entwicklung innovativer Lösungen für Nutzpflanzen will Syngenta Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit in der Landwirtschaft verbessern. Die Technologien ermöglichen es Millionen von Landwirten auf der ganzen Welt, die begrenzten Ressourcen besser und nachhaltiger zu nutzen. Syngenta Crop Protection und Syngenta Seeds sind Teil der Syngenta Gruppe mit 49 000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. Durch Partnerschaften, Kollaborationen und auf Basis des "Good Growth Plans" setzt sich Syngenta dafür ein, Innovationen für Landwirte und die Natur zu beschleunigen. Dabei strebt das Unternehmen eine CO2-neutrale Landwirtschaft an und will Menschen dabei helfen, sich sicher und gesund zu ernähren. Mehr über Syngenta finden Sie unter www.syngenta.com und www.goodgrowthplan.com. Zudem können Sie uns auf Twitter folgen: www.twitter.com/Syngenta und www.twitter.com/SyngentaUS.

