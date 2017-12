KEPServerEX Version 6.4 ermöglicht Anwendern die Integration von Smart Factory-Initiativen in traditionelle industrielle Automatisierungssysteme

Portland, Maine (ots/PRNewswire) - Zu den Updates gehören ein neuer MQTT Client-Treiber, verbesserte Serverleistung sowie Speicher- und Weiterleitungsfunktionen für native ThingWorx Konnektivität

Kepware®, ein PTC-Unternehmen, das Software für industrielle Konnektivität entwickelt, kündigte heute die Verfügbarkeit der industriellen Konnektivitätsplattform KEPServerEX® Version 6.4 an. KEPServerEX Version 6.4 schließt neue Datenerfassungsfunktionen, verbesserten Datenzugriff und nahtlose Integration mit traditionellen und industriellen Internet of Things (IoT)-Systemen ein, die es den Anwendern ermöglichen, ihre Anlagen einfach zu verwalten und zu überwachen.

Der neue MQTT Client-Treiber ist eine Schlüsselkomponente von KEPServerEX Version 6.4. Die Integration dieses neuen Treibers ermöglicht es Anwendern, Daten aus Sensornetzwerken und anderen Geräten, die MQTT verwenden, zu sammeln und diese Daten den Geräten und Anwendungen der industriellen Automatisierung zur Verfügung zu stellen, auf die sie sich verlassen, um ihre Anlagen effizient zu betreiben.

"Zahlreiche Anwender von KEPServerEX erfassen jetzt industrielle Daten in ihrer Betriebsumgebung mithilfe neuer intelligenter Sensoren und Open-Source- oder leichter Geräte", sagte Jeff Bates, Produktmanager von Kepware. "Der MQTT Client-Treiber und KEPServerEX integrieren die Daten dieser Geräte nahtlos und ermöglichen den Anwendern den Zugriff auf neue Echtzeitdaten sowie einen robusten Überblick über den Betrieb ihrer Anlagen."

Der in KEPServerEX Version 6.4 enthaltene MQTT Client-Treiber bietet dem Anwender einen kommerziell verfügbaren, sofort einsatzbereiten MQTT zu OPC UA Übersetzer. Er verwendet innovative Parsing-Tools, mit denen Benutzer Tags von gängigen Geräten erstellen können, die MQTT verwenden. Mit diesem neuen Treiber ist KEPServerEX in der Lage, MQTT-Themen über jeden MQTT-Broker sicher zu abonnieren, Updates zu erhalten, sobald neue Gerätedaten veröffentlicht werden, und diese Daten über eine Vielzahl von Protokollen verfügbar zu machen.

"Die Verbesserungen von KEPServerEX Version 6.4 sind für alle Kunden äußerst wertvoll, deren Geräte das MQTT-Protokoll verwenden, einschließlich der Kunden von Wzzard Wireless Sensing Solutions", sagte Mike Fahrion, CTO und VP of IoT Technologies von Advantech B+B SmartWorx. "Die Bereitstellung von IoT-Sensordaten in traditionellen industriellen Automatisierungsanwendungen bietet erhebliche Vorteile, und dies ist jetzt mit KEPServerEX möglich."

Zusätzlich zu dem MQTT Client-Treiber schließt KEPServerEX Version 6.4 Folgendes ein:

- Siemens TCP/IP Ethernet Driver Verbesserungen der Lese/Schreibvorgänge: Ermöglicht es Anwendern von Siemens TCP/IP Ethernet-Treibern mit Siemens S7-400 und S7-1500 Controllern, Lese-/Schreibvorgänge effizienter durchzuführen, da die Größe ihrer Paketdateneinheiten (PDU) bis zu den von der Steuerung unterstützten Maximalwerten konfiguriert werden. Anwender können nun problemlos High Fidelity-Daten mit hohen Tag-Zahlen und hohen Datenänderungsraten überwachen. - Speicher- und Weiterleitungsfunktionen mit dem nativen ThingWorx® Interface: Ermöglicht Anwendern die zuverlässige Übertragung von Daten zwischen KEPServerEX und ThingWorx (https://www.ptc.com/produ cts/iot?utm_campaign=public-relations-2017&utm_medium=press-release &utm_source=version-6-4&utm_content=thingworx) - auch bei Netzwerkinstabilität. Bei Kommunikationsstörungen zwischen KEPServerEX und ThingWorx sammelt der Speicher- und Weiterleitungsdienst die Daten, die ThingWorx angefordert hat. Wenn die Verbindung wiederhergestellt ist, werden die gespeicherten Daten automatisch an ThingWorx weitergeleitet. - CODESYS Ethernet Driver Tag Browsing-Funktionen: Anwender des CODESYS Ethernet-Treibers haben nun die Möglichkeit, nur relevante Tags auszuwählen und in ihre KEPServerEX-Projekte zu importieren. Damit können sich Anwender effizienter mit CODESYS Geräten verbinden und mit dem Streaming von Daten beginnen.

Über Kepware

@Kepware ist eine Softwareentwicklungssparte von PTC Inc. mit Hauptsitz in Portland, Maine. Kepware bietet ein Portfolio aus Softwarelösungen an, die Unternehmen dabei unterstützen, verschiedene Automatisierungsgeräte und Softwareanwendungen zu vernetzen, die das industrielle Internet der Dinge befähigen. Ganz gleich, ob Fabrikhallen, Bohrstellen oder Windkraftwerke, Kepware unterstützt ein breites Spektrum von Kunden in verschiedenen vertikalen Märkten, darunter Produktion, Öl- und Gas, Gebäudeautomation, Energie- und Versorgungswirtschaft und viele mehr. Das 1995 gegründete Unternehmen ist inzwischen in mehr als 100 Ländern tätig und die Softwarelösungen von Kepware unterstützen tausende von Unternehmen bei der Verbesserung ihres Betriebs und ihrer Entscheidungsfindung. Mehr erfahren Sie unter https://www.kepware.com/.

Über PTC

PTC verfügt über die solideste Technologie der Welt für das Internet der Dinge. Im Jahr 1986 revolutionierten, wir das digitale 3D-Design. Heute verbinden unsere führenden IoT- und AR-Plattformen sowie praxiserprobten Lösungen die physische mit der digitalen Welt und definieren die Art und Weise neu, wie Sie Ihre Produkte entwickeln, betreiben und betreuen. Mit PTC können Produzenten und das Ökosystem von Partnern und Entwicklern weltweit die Versprechungen des IoT bereits heute umsetzen und die Treiber künftiger Innovation sein.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, Kepware, KEPServerEX und ThingWorx sowie damit verbundene Logos sind in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von PTC Inc. oder seiner Tochtergesellschaften.

