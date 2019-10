actifio

Actifio wird mit Roundtable auf der IDC DevOps Conference diskutieren, wie Zugriff auf On-Demand Datenkopien Entwicklung und Einsatz beschleunigen kann

München (ots/PRNewswire)

WER/WAS: Actifio, der Pionier im Bereich Multi-Cloud Copy Data Management-Software, wird auf der IDC DevOps Conference 2019 in München eine Roundtable-Diskussion zum Thema "Priorities, Pitfalls and Progress on the Application Modernization Journey" (Prioritäten, Tücken und Fortschritte bei der Anwendungsmodernisierung) leiten. Actifio ist Gold-Sponsor und Aussteller der Veranstaltung.

IDC schätzt, dass 55% der Unternehmen bis 2020 zumindest einige Initiativen zur digitalen Transformation umgesetzt haben. Es wird außerdem geschätzt, dass ein Viertel der Unternehmen mehr als einen halben Tag benötigt, um eine einzelne Datenkopie zu erstellen oder zu aktualisieren, was wiederum den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess erheblich verlangsamt und sich direkt auf das Tempo der geschäftlichen Unternehmensabläufe auswirkt.

Actifios Roundtable wird - unter Leitung von Adam Spindler, Solutions Architect, und Denis Jovic, Enterprise Account Executive - eine Peer-to-Peer-Diskussion ermöglichen, in der es darum geht, wie DevOps-Teams die Datenreplikation mit Copy Data Management-Lösungen optimieren können. Entwickler können mit diesen Lösungen direkt auf On-Demand-Datenkopien zugreifen, um die Entwicklung, Bereitstellung und Modernisierung zu beschleunigen.

WO: Design Offices München Highlight Towers, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, München, Germany WANN: 13:55 h - 14:35 h (GMT +2), 17. Oktober 2019 ANMELDUNG: Um sich zu registrieren oder mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu Actifio

Actifio ist der Pionier für Multi-Cloud-fähige Software zum Management von Datenkopien. Mit mehr als 3.600 Kunden auf der ganzen Welt ermöglicht Actifio Unternehmen die Virtualisierung und Bereitstellung ihrer Daten, sofort und überall. Als Enterprise-Class-Softwareplattform auf Basis der patentierten Virtual Data Pipeline(TM) Technologie trägt Actifio dazu bei, die Einführung von Hybrid, Public und Multi Cloud-Strategien zu beschleunigen, Anwendungen in höherer Qualität schneller zu entwickeln sowie die Resilienz und Verfügbarkeit von Geschäftsprozessen zu verbessern. Weiterführende Informationen finden Sie unter Actifio.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @Actifio.

Pressekontakt:

Carissa Ryan, CTP für Actifio

cryan@ctpboston.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/660281/Actifio_Logo.jpg

Original-Content von: actifio, übermittelt durch news aktuell