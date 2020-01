Blue Prism

Blue Prism vertieft Partnerschaft mit IBM, um die intelligente Automatisierung breiter nutzbar zu machen

München (ots/PRNewswire)

Technische Partnerschaft verbindet IBM Cloud Pak for Automation mit Blue Prisms Digital Workforce

Blue Prism (AIM: PRSM), ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA), hat eine erweiterte technische Partnerschaft mit IBM angekündigt. Die Gemeinschaftsinitiative integriert drei Kerntechnologien von IBM Cloud Pak for Automation (Workflow, Capture und Decisions) mit Blue Prisms Digital Workforce.

Diese gemeinsam entwickelten API-Konnektoren werden auf Blue Prisms Digital Exchange angeboten. Damit erhalten Unternehmen Zugang zu Blue Prism RPA und einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen von IBM Cloud Pak for Automation - unter anderem ein Workflow zur Automatisierung von Geschäftsprozessen (BPM und ACM), Automatisierung geschäftlicher Entscheidungsprozesse, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und intelligente Dokumentverarbeitung. Alles steht in einer einzelnen Lösung bereit, um das Problem der Interoperabilität zwischen verschiedenartigen Technologien zu lösen. Die folgenden Komponenten von IBM Cloud Pak for Automation sind enthalten:

- Operational Decision Manager (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 694738-1&h=1285737944&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Dde%26o%3D2694738-1%26h%3D3523903667%26u%3Dhttps%253A%252F%2 52Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D 2694738-1%2526h%253D2689229585%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252F www.ibm.com%25252Fproducts%25252Foperational-decision-manager%2526a %253DOperational%252BDecision%252BManager%26a%3DOperational%2BDecis ion%2BManager&a=Operational+Decision+Manager) - eine vielschichtige Lösung zur Automatisierung von Entscheidungsprozessen, um regelbasierte Geschäftsentscheidungen zu modellieren, zu steuern und zu automatisierten - Business Automation Workflow (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 694738-1&h=322236335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Dde%26o%3D2694738-1%26h%3D72058251%26u%3Dhttps%253A%252F%252F c212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D269 4738-1%2526h%253D2830151625%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww .ibm.com%25252Fproducts%25252Fbusiness-automation-workflow%2526a%25 3DBusiness%252BAutomation%252BWorkflow%26a%3DBusiness%2BAutomation% 2BWorkflow&a=Business+Automation+Workflow) - eine Lösung für Geschäftsprozesse und Fallmanagement, um durchgängige Workflows zu entwickeln, zu verwalten und zu orchestrieren - Business Automation Content Analyzer (https://c212.net/c/link/?t=0& l=de&o=2694738-1&h=462715119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F %3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2694738-1%26h%3D616244308%26u%3Dhttps%253A% 252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526 o%253D2694738-1%2526h%253D2074421364%2526u%253Dhttps%25253A%25252F% 25252Fwww.ibm.com%25252Fproducts%25252Fcontent-analyzer%2526a%253DB usiness%252BAutomation%252BContent%252BAnalyzer%26a%3DBusiness%2BAu tomation%2BContent%2BAnalyzer&a=Business+Automation+Content+Analyze r) - ein KI-gestützter Datenerfassungs-Service, um Daten aus unstrukturierten Inhalten zu extrahieren und zu organisieren; erfordert minimales Dokumententraining.

Blue Prism hat in den vergangenen 4 Jahren mehrere globale RPA-Lösungen geliefert. Mit diesen neuen Integrationen können Kunden diese vorkonfigurierten Interaktionen nutzen, um ihre Automatisierungsprojekte zu beschleunigen. Bei der Automatisierung haben Unternehmen vier grundlegende Alternativen zur Auswahl:

1) Entwicklung einer komplett neuen Lösung;

2) Einkauf einer Auswahl von Anwendungen;

3) Einkauf gebündelter Anwendungen; oder

4) Implementierung einer Automatisierungsplattform.

Diese vorkonfigurierten Interaktions-Konnektoren verbinden Blue Prism mit dem Leistungsspektrum von IBM Cloud Pak for Automation, damit Unternehmen je nach Geschäftsanforderungen aus verschiedenen Optionen auswählen können - und das unabhängig von der Cloud-Präferenz.

IBM Cloud Pak for Automation- und Blue Prism-Plattformen können über die IBM Public Cloud genutzt werden. Alternativ bzw. ergänzend kann jede Public Cloud verwendet werden, da die Referenzarchitektur der Lösung "cloudnative" ist.

"In den letzten Jahren hat IBM Services erfolgreich mit Blue Prism an der Bereitstellung von Software-Bots gearbeitet, damit Kunden auf der ganzen Welt die Innovation vorantreiben und den Kundenservice grundlegend verbessern können", sagt Kramer Reeves, Director of Marketing, IBM Automation bei IBM. "Die Kombination der neuen Blue Prism-Konnektoren mit unserer Automatisierungs-Softwareplattform ermöglicht die Integration von IBM Cloud Pak for Automation mit verschiedener Automatisierungssoftware wie KI, Workflow, Decision, Datenerfassung oder Inhaltsdienste, um noch mehr Tätigkeitsbereiche großflächig zu automatisieren."

Durch die verstärkte Zusammenarbeit der beiden Unternehmen entstehen Synergien bei der Verbesserung der globalen Systeminteroperabilität. Für Unternehmen wird es leichter, Aufgaben zu digitalisieren und zu skalieren. Neben größeren Wahlmöglichkeiten profitieren die Kunden unter anderem von den folgenden Vorteilen:

- Erstellung und Nutzung von Blue Prism-Software zum Lesen von Daten aus Dokumenten, Initiieren von Unternehmensdienstleistungen und Automatisierung bestimmter menschlicher Tätigkeiten . Beispiel: Mit Blue Prism werden Daten aus einer Bestellung ausgelesen, und die Bestellung wird automatisch in ein WaWi-System übertragen - anhand komplexer Geschäftsregeln. - Bedarfsgerechte Integration von IBM Cloud Pak for Automation-Komponenten mit Blue Prisms Lösung für intelligente Automatisierung - speziell für die geforderten Kompetenzen . Unternehmen können auf einfache Weise intelligentere Digital Worker mit spezialisierten Fähigkeiten erstellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich geschäftlich weiterzuentwickeln. - Einmal entwickeln, überall ausführen . Automatisierungsanwendungen lassen sich vor Ort, auf einer oder mehreren Private oder Public Clouds, in vorintegrierten Systemen oder als Managed Service auf IBM Public Cloud erstellen und bereitstellen.

"Durch diese erweiterte technische Partnerschaft mit IBM erhalten Unternehmen eine Lösung für jede Phase des digitalen Wandels. Beispielsweise lassen sich RPA-Funktionen in laufende Projekte integrieren, oder man kann zukunftsweisende Technologien wie KI, Machine Learning, Natural Language Processing, intelligente Dokumentverarbeitung und Workflow im Rahmen laufender RPA-Initiativen breiter einsetzen", sagt Colin Redbond, SVP, Emerging Technologies bei Blue Prism. "Mit dieser Initiative erweitern wir unsere bestehende Integration mit IBM Watson auf IBM Cloud Pak for Automation. Unternehmen bekommen alle Tools an die Hand, die sie einerseits zur Automatisierung komplexer Prozesse mit eingebauten Fähigkeiten, aber auch zur Organisation und Verwaltung von Daten und Prozessen speziell für ihre Geschäftsanforderungen brauchen."

Informationen zu Blue Prism

Blue Prism hat Pionierarbeit auf dem Gebiet der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) geleistet und sich als verlässliche, sichere Lösung für intelligente Automatisierung bei Fortune 500-Unternehmen und im öffentlichen Sektor etabliert. Die industrietaugliche Connected-RPA-Plattform ist die neueste Errungenschaft von Blue Prism. Sie wird von unserem Digital Exchange (DX) App-Store unterstützt und kombiniert fortschrittliche kognitive Technologien mit einer Community von Experten, Forschern und Dienstleistern - eine große Hilfestellung für Betriebsverantwortliche.

Die Connected-RPA-Plattform umfasst interoperable intelligente Digital Worker, die multitaskingfähig und in der Lage sind, je nach Bedarf zu den Aufgaben auszuschwärmen, in Teams zu arbeiten, Ausfälle zu erkennen und zu beheben und auf allen Ebenen die Geschäftsprozesse zu automatisieren. Die Plattform ist system- und anwendungsunabhängig und nutzt künstliche Intelligenz (KI) und bietet darüber hinaus erweiterten Zugriff auf KI-Technologien von Dritten über DX.

Mit Connected-RPA von Blue Prism, die sowohl vor Ort, in der Cloud, als Hybridlösung oder auch als integrierte SaaS-Lösung erhältlich ist, können unternehmenskritische Prozesse einfach automatisiert und ausgeführt werden. Gleichzeitig bietet sie beispiellose Sicherheit, Genauigkeit, Produktivität und beschleunigte Innovationen und gibt Ihren Mitarbeitern die Freiheit, sich kreativeren und sinnvolleren Tätigkeiten zu widmen.

Mehr als 1.500 Unternehmen weltweit nutzen die Digital Workforce von Blue Prism. So werden Mitarbeiter in die Lage versetzt, Milliarden von Transaktionen zu automatisieren, mit dem Ergebnis, dass Unternehmen Hunderte Millionen zusätzlicher Arbeitsstunden zurückbekommen.

Besuchen Sie www.blueprism.com, um mehr über Blue Prism (AIM: PRSM) zu erfahren. Folgen Sie Blue Prism auf Twitter @blue_prism und auf LinkedIn.

© 2019 Blue Prism Limited. "Blue Prism", "Thoughtonomy", das Logo von "Blue Prism" und das Prism-Gerät sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Blue Prism Limited und ihrer verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/663826/Blue_Prism_Logo.jpg

Pressekontakt:

Andre Fuochi

Blue Prism

Mobil: +1 469-394-7274

andre.fuochi@blueprism.com

Original-Content von: Blue Prism, übermittelt durch news aktuell