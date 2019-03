SI Group, Inc.

SI Group beruft neuen Präsidenten und CEO

Schenectady, New York (ots/PRNewswire)

David Bradley, Branchenführungskraft von Nexeo Solutions, wurde ernannt

Die SI Group, ein führender, weltweit aktiver Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, hat heute bekannt gegeben, dass David Bradley zum 18. März 2019 zum neuen Präsidenten und CEO des Unternehmens ernannt wird. David Bradley wird die Rolle übernehmen, die Interim-CEO David Mezzanotte, Direktor bei SK Capital Partners, inne hatte.

"David Bradley hat sich in der Chemieindustrie jahrzehntelang in der Leitung privater Unternehmen und von Aktiengesellschaften bewährt", sagte Barry Siadat, einer der Gründer und Geschäftsführer von SK Capital. "Dies ist der perfekte Zeitpunkt für eine neue Führungskraft, die Leitung der SI Group zu übernehmen. Die Führungsqualitäten von David Bradley, seine umfassende Kenntnis der Märkte der SI Group und seine Erfahrung in der Branche sind genau das, was das Unternehmen für die nächste Phase seines Wachstums benötigt."

"Ich fühle mich geehrt und angetan, die SI Group zu leiten, die enormes Potenzial für mehr Wachstum und Rentabilität besitzt", sagte David Bradley. "Ich freue mich darauf, das einzigartige Produktportfolio, die weltweiten Herstellungskapazitäten und die herausragende Belegschaft gemeinsam mit SK Capital und der Führungsmannschaft für die Wachstumsstrategie auszuschöpfen."

David Bradley war vor seinem Beitritt bei der SI Group Präsident und CEO von Nexeo Solutions, einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Houston (Texas), die internationaler Vertreiber von Chemikalien, Kunststoffen und Umweltdienstleistungen ist. Davor war er sieben Jahre bei Kraton Performance Polymers als Chief Operating Officer tätig und leitete eine umfassende weltweite Transformation der betrieblichen Tätigkeit. David Bradley hat den Bachelor in Chemical Engineering der University of Louisville und begann seine Laufbahn bei GE Plastics.

Jack Norris, Geschäftsführer bei SK Capital, setzte hinzu: "Wir möchten David Mezzanotte dafür danken, dass er die SI Group exzellent als Interim-CEO geleitet hat, während die Suche nach der nächsten Führungskraft lief. Er hat Kontinuität und strategische Beratung bereitgestellt, dieweil er dafür sorgte, dass im Unternehmen der Fokus auf kurzfristige Prioritäten nicht verloren ging. Wir freuen uns darauf, dass David Bradley diese Dynamik mit einem nahtlosen Übergang fortsetzt."

Die Biografien der Führungsmannschaft der SI Group sind unter http://www.siigroup.com/leadership.asp zu finden.

INFORMATIONEN ZUR SI GROUP

Die SI Group ist ein führender, weltweit aktiver Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten mit starken Marktpositionen in den Branchen Kunststoffe, Ölfelder, Gummi, Kraft- und Schmierstoffe, pharmazeutische Wirkstoffe und Industrieharze. Die Lösungen der SI Group sind für die Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Verbrauchsgüter unverzichtbar. Der Hauptsitz der SI Group befindet sich in Schenectady (New York). Das Unternehmen betreibt über 30 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten und beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei ungefähr 2 Milliarden US-Dollar. Die SI Group ist ein Portfoliounternehmen von SK Capital Partners. 2018 wurde die SI Group von EcoVadis zum dritten Mal mit einem silbernen Preis für soziale unternehmerische Verantwortung ausgezeichnet. Sie rangiert unter den oberen sieben Prozent von weltweit 45.000 Unternehmen. SI Group steht für The Substance Inside. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.siigroup.com.

