Greeley and Hansen ernennt neuen Principal

Chicago (ots/PRNewswire) - Val S. Frenkel, PhD, wird Principal des globalen Engineering-Unternehmens

Greeley and Hansen, ein global in den Bereichen Bauingenieurswesen, Umwelttechnik, Architektur und Unternehmensberatung tätiges Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Bedürfnisse der Wasserwirtschaft konzentriert, hat Val S. Frenkel, PhD, als Principal ernannt.

Dr. Frenkel ist eine führende Persönlichkeit in der Wasserwirtschaft und genießt weltweit Anerkennung als Experte für Wasserwiederverwertung, Entsalzung und Membrantechnologien. Er ist derzeit als Vice President of Process Engineering und Managing Director der Pacific Coast Operations des Unternehmens tätig.

"Val hat die Präsenz und Geschäftstätigkeit von Greeley and Hansen in San Francisco ausgebaut, um die Bedürfnisse der Kunden an der Westküste besser zu erfüllen, und damit wesentlich dazu beigetragen, unsere langfristige Wachstumsstrategie voranzutreiben", erklärte John C. Robak, President von Greeley and Hansen. "Seine fundierte Expertise in den Bereichen Verfahrenstechnik, Wiederverwertung von Wasser und Entsalzung hat unsere Fähigkeiten erweitert, nationalen und internationalen Kunden nachhaltige Lösungen mit innovativen Technologien anbieten zu können, die ihren Problemstellungen gerecht werden und ihre langfristigen Bedürfnisse erfüllen".

Dr. Frenkel ist Mitbegründer des Diplomate-Zertifizierungsprogramms (D.WRE) der American Academy of Water Resources Engineers, Fellow sowohl der International Water Association als auch der American Society of Civil Engineers, und aktives Mitglied der American Water Works Association und der Water Environment Federation. Die International Desalination Association hat Dr. Frenkel mit der Auszeichnung Outstanding Professional in Water Reuse gewürdigt. Dr. Frenkel hat mehr als 100 Artikel und Präsentationen zum erweiterten Themenspektrum Aufbereitungsverfahren und mehrere Kapitel für branchenweit gültige Praxishandbücher verfasst.

Informationen zu Greeley and Hansen

Greeley and Hansen ist führend in der Entwicklung innovativer Engineering-, Architektur- und Managementlösungen für eine Vielzahl komplexer Herausforderungen in den Bereichen Wasser, Abwasser und zugehörige Infrastrukturen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bauingenieurswesen und der Umwelttechnologie, deckt alle Phasen von Projektentwicklung und Umsetzung ab und hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von umfassenden Dienstleistungen im Sektor Wasserwirtschaft entwickelt. Greeley and Hansen ist darauf ausgerichtet, das urbane Umfeld weltweit zu verbessern. http://www.greeley-hansen.com/index.htm

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/803664/Val_S_Frenkel.jpg

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/803678/Greeley_and_Hansen_Logo.jpg

