RHÖN-KLINIKUM AG

Großinvestition: Internistische Intensivstation eingeweiht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Berka (ots)

An der Zentralklinik Bad Berka wurde der neue Intensivbereich, einschließlich der internistischen Intensivstation (ITS), eingeweiht. Innerhalb von 13 Monaten entstand im OP Gebäude u. a. eine dritte hochmoderne ITS. Die 16-Betten-Station wurde ausschließlich mit 1- und 2-Bett-Zimmern ausgestattet. Die Kosten liegen bei 5,5 Mio. EUR. Die neue Station verfügt neben modernster technischer Ausstattung über ein innovatives Gestaltungskonzept mit besonderem Schallschutz, Lichtkonzepte für einen die Heilung unterstützenden Tag/Nacht-Rhythmus sowie gestalterische und innenarchitektonische Neuerungen für eine angenehmere Atmosphäre.

"Trotz der Herausfordernden vergangenen zwei Jahre hat die qualitative Weiterentwicklung der Medizin hier in der Zentralklinik für uns immer Priorität. Mit dem neuen Konzept der ITS gehen wir aber auch neue Wege für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen unserer Schwestern und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte und all den anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch, dass dank dieser großen Investition die Heilungschancen unserer Patientinnen und Patienten erhöht werden", erklärt Geschäftsführer Robert Koch.

Insgesamt verfügt der Intensivbereich mit den drei Stationen nun über einen zentralen Empfangsbereich mit entsprechender Besucherführung und Wartebereichen. Es stehen zudem neu geschaffene Betten für die intensivmedizinische Langzeitversorgung kritisch kranker Querschnittgelähmter zur Verfügung. Der gesamte Intensivbereich ist durch die baulichen Veränderungen auch mit Intermediate Care-Bereichen verbunden.

Das Herzzentrum, die Klinik für Pneumologie und das Zentrum für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin sind interdisziplinär involviert. Damit werden die Möglichkeiten im interdisziplinären Zentrum für Intensivmedizin deutlich erweitert. "Fachärztliche Internistische Kompetenz ist jederzeit unmittelbar vor Ort, bedside-Diagnostik kann ohne Zeitverzug eingesetzt werden kann, wie z.B. die Herzultraschall-Diagnostik. Das Spektrum erstreckt sich von der einfachen Monitorüberwachung bis zum maschinellen Ersatz ganzer Organsysteme. Für Patienten mit Abwehrschwäche oder mit multiresistenten Erregern wurden spezielle Isolationszimmer eingerichtet", erklären Prof. Harald Lapp, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin, Dr. Michael Weber, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und PD Dr. Torsten Schreiber, Chefarzt der Abteilung Intensiv- und Notfallmedizin.

Die Pflegeteams haben sich in den vergangenen 13 Monaten Bauzeit bereits intensiv mit dem neuen Arbeitsumfeld beschäftigt, auch vor Baubeginnen wurden die Pläne aus Sicht der Pflege mit erarbeitet. "Festinstallierte Hilfsmittel, optimierte Aufbewahrungskonzepte und die naturnahe farbliche und architektonische Gestaltung ermöglichen so auch eine Erleichterung der Arbeit. Die Teams freuen sich auf den Arbeitsbeginn auf der neuen Station", so Pflegedirektorin Christiane Jähnert.

Mit der Einweihung der ITS setzt sich die erfolgreiche Investitionsgeschichte der Klinik fort. "Sich mit dem Status quo zufrieden zu geben, war noch nie in der DNA unserer Klinik angelegt. Eine bessere Patientenversorgung hat immer viel Kraft, viel Engagement, viel Wissen, viel Mut erfordert, aber auch viel Zusammenhalt", so der Geschäftsführer.

Weitere Infos und virtueller Rundgang durch die ITS

Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. www.zentralklinik.de

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell