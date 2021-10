RHÖN-KLINIKUM AG

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erweitert Geschäftsführung - Sandra Henek wird Geschäftsführende Direktorin

Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Sandra Henek (39) ist neue Geschäftsführende Direktorin des RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Gemeinsam mit dem Geschäftsführenden Direktor Jochen Bocklet bildet sie damit seit 1. Oktober 2021 das neue kaufmännische Führungsteam.

Die gebürtige Mainzerin war bisher als Geschäftsführerin renommierter Kliniken, darunter Krankenhäuser der Maximalversorgung, tätig. Sandra Henek ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, hat Pflege- und Krankenhausmanagement (Diplom) sowie Gesundheitsmanagement (Master) studiert. Neben der Führung ambulanter Medizinischer Versorgungszentren verfügt sie über umfangreiche Erfahrungen im operativen Controlling medizinischer Einrichtungen.

"Wir freuen uns, dass wir mit Sandra Henek eine erfahrene Krankenhausmanagerin gewinnen konnten. Sie und Jochen Bocklet sowie unserer hochqualifiziertes Team aller Berufsgruppen vor Ort stehen für die medizinische und wirtschaftliche Weiterentwicklung unseres Campus", sagte Prof. Bernd Griewing, Mitglied des Vorstands der RHÖN-KLINIKUM AG.

Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich rund 809.000 Patienten behandelt. Rund 18.450 Mitarbeitende sind im Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. www.rhoen-klinikum-ag.com

