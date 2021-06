RHÖN-KLINIKUM AG

Schlaganfallgefahr durch Drogenkonsum

Bad Berka (ots)

Zum Internationalen Anti-Drogen-Tag am 26. Juni 2021 warnt der Chefarzt der Klinik für Neurologie an der Zentralklinik Bad Berka vor der Schlaganfallgefahr für junge Menschen durch Drogenkonsum.

"Schlaganfälle mit Hirnblutungen bei unter 45-Jährigen sind häufig auf den Konsum von Drogen, v. a. von Methamphetaminen (Chrystal Meth), zurückzuführen. Methamphetamine können die Wand der Blutgefäße im Gehirn direkt schädigen. Dadurch entsteht ein hohes Risiko, dass die Gefäßwand einreißt und es zu einer schweren Hirnblutung kommt", so PD Dr. Albrecht Kunze.

Die Anzahl an jungen Schlaganfallpatienten hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. Auch junge Menschen sollten auf die Anzeichen eines Schlaganfalls achten. "Dazu gehören Sprach- und Verständnisstörungen, plötzliche starke Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass jeder Schlaganfall das Leben komplett ändert. Auch bei den jungen Patienten, die einen Schlaganfall überleben, gibt es Folgen", so der Chefarzt.

Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.de

