Neurochirurgie-Hotline zum Welthirntumortag / Experten der Neurochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt beantworten telefonisch Fragen am 8. Juni

Am 8. Juni ist Welthirntumortag. Anlässlich dieses weltweiten Aktionstags stellen sich der Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, PD Dr. Albrecht Waschke, und sein Team den Fragen von Patienten und Angehörigen.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt setzt damit auch in diesem Jahr wieder ein gemeinsames Zeichen und macht auf die schwierige Situation der Betroffenen und ihrer Familien aufmerksam. "Aktuelle und fundierte Informationen zur Diagnose, Therapie und Nachsorge sind für Betroffene wichtig, um angemessen mit der Krankheit umgehen zu können. Dieses Wissen bringt Sicherheit, kann die psychische Belastung durch die Diagnose Hirntumor verringern und die Lebensqualität erhöhen", so Dr. Waschke.

Da Hirntumore im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen eher selten sind, werden sie in der Bevölkerung kaum wahrgenommen. Sie können in allen Altersgruppen auftreten und bilden häufig ein komplexes Krankheitsbild. Allein in Deutschland erkranken jährlich mehr als 8.000 Menschen an einem primären Hirntumor. Zudem führen viele andere Krebsarten zu Metastasen im Gehirn, die man als sekundäre Hirntumoren bezeichnet.

Neurozentrum mit Klinik für Neurochirurgie

Die Klinik für Neurochirurgie versteht sich als Zentrum für endoskopische und minimalinvasive Neurochirurgie. Jährlich werden hier viele komplexe Fälle behandelt. Mittels fortschrittlicher Technologien, endoskopischer Technik und der großen Erfahrung von Dr. Waschke sind viele Operationen über kleinste, sogenannte "Schlüsselloch"-Eröffnungen möglich. Für die Patienten haben die Operationen große Vorteile: Sie können schneller entlassen werden, haben deutlich weniger Schmerzen und Komplikationen - und auch das kosmetische Ergebnis ist exzellent.

"Das, was wir in Bad Neustadt anbieten, entspricht dem höchstmöglichen Niveau. Hier profitieren wir von modernster Medizintechnik und der interdisziplinären Verzahnung", sagte Dr. Waschke Gemeinsam mit den Kliniken für Neurologie, Neuroradiologie, neurologische Intensivmedizin sowie der neurologischen Frührehabilitation und Rehabilitation erfolgt am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt eine enge Zusammenarbeit. Diese Fachabteilungen bilden das neurologische Zentrum, in dem für den Patienten eine ganzheitliche Therapie gegeben ist: von der Diagnosestellung, über die Therapie bis hin zur Rehabilitation.

Die Telefon-Hotline ist am Dienstag, den 8. Juni, von 13.00 bis 17.00 Uhr geschaltet und unter der Telefonnummer 09771 66-23160 erreichbar. Wer seine Fragen schriftlich stellen möchte, erreicht die Klinik unter: info.neurochirurgie@campus-nes.de

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

