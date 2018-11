Bostik expandiert im Bereich Technische Klebstoffe

Colombes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Mit der Übernahme von Afinitica, einem spanischen Unternehmen, das auf Schnellklebstoffe spezialisiert ist, die auch als Cyanacrylate bekannt sind, erweitert Arkema sein Sortiment. Diese gezielte Akquisition ermöglicht Bostik eine solide Position bei Klebstoffen, die in Märkten mit starkem Wachstumspotenzial verwendet werden, einschließlich Elektronik und medizinischer Ausrüstung, und bei vielen anderen Anwendungen für die Herstellung von Gebrauchsgütern.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/529564/Bostik_Logo.jpg )