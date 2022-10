Cleven-Stiftung

27. bis 29. Oktober 2022: Kongress "Gesunde Erde. Gesunde Kinder." thematisiert aktuelle Herausforderungen im Bereich "Klima & Kindergesundheit"

Bad Griesbach (ots)

Referenten u.a.: Felix Neureuther, Dr. Eckart von Hirschhausen (Videobotschaft), Prof. Dr. Berthold Koletzko, Prof. Dr. Edda Weimann und Dr. Christof Wettach

Verleihung des fit4future-Awards

Austragungsort: Maximilian Quellness- und Golfhotel Bad Griesbach

Nach zweimaligem coronapandemiebedingtem Ausfall findet der fit4future-Kongress unter dem neuen Namen "Gesunde Erde. Gesunde Kinder."- vom 27. bis 29. Oktober 2022 zum achten Mal im Quellness & Golf Resort in Bad Griesbach statt. Zwei Tage lang setzen sich führende Experten aus Medizin, Sport, Politik und Medien in vier Fokusgruppen mit den aktuellen Herausforderungen im Bereich "Klima und Kindergesundheit" auseinander. Das Ziel: Klare Handlungsempfehlungen für die Tätigkeitsfelder Ärzteschaft, Kita/Schule, Eltern/zuhause und Politik abzuleiten.

"Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für unsere Gesundheit - und für unsere Kinder." (Dr. Eckart von Hirschhausen): Ein Kind, das heute geboren wird, wird in einer Welt leben, die durchschnittlich 4°C wärmer sein wird als zu Beginn der Industrialisierung. Die Folgen der Erderwärmung wirken sich auf die menschliche Gesundheit in jedem Lebensabschnitt aus, von Geburt an über Adoleszenz bis ins Alter. Sie addieren sich über ein Leben hinweg auf, was sie weiter negativ stärkt. Kinder sind weltweit am schlimmsten von der Klimakrise beeinträchtigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass weltweit 88% der Krankheitslast, die dem Klimawandel zuzuordnen ist, Kinder unter fünf Jahren betrifft!

Genau hier setzt die fit4future foundation Germany mit ihrem Motto "Aufklären. Handeln. Verändern." an. Das Gesundheitsnetzwerk für Kinder und Jugendliche in Deutschland veranstaltet den Kongress dieses Jahr zum achten Mal, erstmalig unter dem Namen "Gesunde Erde. Gesunde Kinder.". Vom 27. bis 29. Oktober 2022 setzen sich in Bad Griesbach führende Experten aus Medizin, Sport, Politik und Medien zwei Tage lang mit der Thematik "Klima und Kindergesundheit" mit dem Schwerpunkt "Wasser" auseinander.

Neben Key Notes des früheren Top-Skirennläufers Felix Neureuther, von Prof. Dr. Berthold Koletzko (Leiter der Abteilung FA für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. von Haunerschem Kinderspital in München), von Prof. Dr. Edda Weimann (Kinder- und Jugendmedizin, München Klinik Schwabing) und von Dr. med. Christof Wettach (Kinder- und Jugendmedizin) werden sich vier Fokusgruppen dezidiert mit den Themen "Sensibilisierung der Kinderärzteschaft", "Sensibilisierung der schulischen Einrichtungen", "Sensibilisierung der Eltern" und "Sensibilisierung der Politik" beschäftigen.

Die Ergebnisse der Fokusgruppen werden durch Robert Lübenoff, Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation Germany sowie Stiftungsgründer Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven im Rahmen des Kongresses präsentiert. Durch das Programm führt Moderator und Gesamtleiter RTL Charity Wolfram Kons.

Am Freitagabend wird im Rahmen des Kongress-Dinners der fit4future-Award 2022 verliehen. Das Fachpublikum vor Ort wählt den*die Preisträger*in unter folgenden nominierten Projekten aus: "Wasser anstatt Süßgetränke", "Wasser und Bewusstsein", "Wasserschule auf Bauernhöfen" und "Leitungswasserfreundliche Schule".

Der Kongress findet im Maximilian Quellness- und Golfhotel in Bad Griesbach statt und wird von der fit4future foundation Germany veranstaltet.

Ab 2023 stellt die fit4future foundation Germany eine Plattform bereit, die allen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (Kita und Schule) und jungen Familien unter dem Namen "Gesunde Erde. Gesunde Kinder." Informationen, Handlungsempfehlungen sowie Tipps und Motivations-Tools zum Thema "Klima und Kindergesundheit" anbietet.

Die fit4future foundation Germany engagiert sich mit den Bewegungsprogrammen step, deinsport.de und der Initiative fit4future natur bereits seit Jahren in diesen Bereichen. Leuchtturm-Programm der Stiftung ist hier fit4future, eine Initiative der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation, mit 1.050.000 Kindern und Jugendlichen in über 2.000 teilnehmenden Grund- und Förderschulen, 800 weiterführenden Schulen und 400 Kitas.

Weitere Informationen zur fit4future foundation Germany und zu den Programmen finden Sie auf der jeweiligen Website: https://www.fit4future-foundation.de

