1.610.000 EUR- Cleven-Stiftung stolz auf tolles Spendenergebnis 2021

fit4future foundation - Dr. Cleven gibt neuen Stiftungs-Namen und seine Zukunftspläne bekannt

GOLF4GOOD Trophy im Quellness- und Golf-Resort Bad Griesbach

Stiftungsgründer Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven lud im September 2021 wieder zur GOLF4GOOD-Trophy ins Quellness- und Golfresort Bad Griesbach ein. Unter den 90 Gästen waren langjährige Weggefährten, Partner sowie Mitglieder des Power Circle der Cleven-Stiftung. Dr. Cleven konnte auf der abschließenden Gala stolz eine Jahres-Spendensumme von insgesamt 1.610.000 Euro entgegennehmen, die den Projekten der Stiftung zugutekommt. Außerdem gab der Schweizer Unternehmer in einer höchst emotionalen Ansprache den Namenswechsel seiner Stiftung und bekannt und kündigte seinen mittelfristigen Rückzug an. So wird die Cleven-Stiftung ab dem 1. Januar 2022 unter dem Namen fit4future foundation Germany firmieren.

Seit 18 Jahren widmen sich Dr. Cleven und seine Stiftungsteams in der Schweiz und in Deutschland der Entwicklung und Förderung wichtiger und ganzheitlicher Kindergesundheitsprojekte. Darunter das langjährige Präventions- und Gesundheitsprogramm fit4future, an dem deutschlandweit über 1,2 Million Kinder und Jugendliche teilnehmen und beim Start in ein gesundes, erfolgreiches Leben unterstützt werden. Um auch dem Klimawandel entgegenzuwirken, hat die Stiftung das Projekt fit4future natur initiiert. Mit Hilfe von Spenden wurden bereits über 110.000 Bäume gepflanzt.

"Gesunde Kinder haben keine Zukunft, wenn die Erde krank ist. Solange wir atmen können, können wir etwas verändern," kündigt Dr. Cleven an und lüftet am Ende seiner Dinner-Speech im Rahmen der Charity-Gala das Geheimnis um seine Zukunftspläne für die Stiftung: "Die Cleven-Stiftung wird nicht länger meinen Namen tragen. Wir müssen eine unabhängige Plattform für Unternehmen, Organisation und Privatpersonen bieten, die das gleiche Interesse und Engagement verfolgen wie wir," sagt Dr. Cleven und fügt an: "Es geht immer um die Sache und das Machen. Es geht nicht um Namen oder Eitelkeiten." Konkret will Dr. Cleven in den nächsten Monaten mit potentiellen Mitstreitern sprechen, die Interesse haben, die Arbeit der fit4future foundation zu begleiten und zu unterstützen.

Die 13. GOLF4GOOD Trophy wurde heuer an zwei Tagen im Golfclub Uttlau und im Golfclub Brunnwies ausgespielt. Mit schönstem Wetter und besten Platzverhältnissen hatten Veranstalter Alexander Lübenoff (lübMEDIA München) und Resort-Geschäftsführer Andy Gerleigner für beste Voraussetzungen gesorgt. In einem spannenden Finish setzte sich am Ende das Team planero GmbH München gegen Vorjahressieger Anschütz Entertainment Group Berlin durch.

Musikalisch wurde der Abend von den ehemaligen "The Voice of Germany"-Sänger:innen Katja Friedenberg und Juan Geck sowie Pianistin Hilde Müller begleitet.

Über die Cleven-Stiftung Deutschland:

Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven gründete die Cleven-Stiftung 2004 in der Schweiz, aufgrund des immer größer werdenden Engagements in Deutschland 2009 zusätzlich die Cleven-Stiftung in München. Die Cleven-Stiftung Deutschland setzt ihren Schwerpunkt auf das Thema Gesundheits- und Bewegungsförderung im Kindesalter. Im Zentrum des Stiftungsengagements steht das Ziel, Kindern Freude an Bewegung, gesunder Ernährung und Brainfitness zu vermitteln und ihre Lebensgewohnheiten auf spielerische Weise nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Neben dem Großprojekt fit4future powered by DAK-Gesundheit für die verschiedenen Zielgruppen Kita (3-6 Jahre), Kids (6-12 Jahre) und Teens (15-19 Jahre), setzt die Stiftung in Deutschland außerdem die Projekte step, step kickt! (zusammen mit der DFL Stiftung), step BraWo (zusammen mit United Kids Foundations), deinsport.de (zusammen mit der Beisheim Stiftung) sowie fit4future natur um. 2021 wird der Plan zur Umfirmierung der Stiftung umgesetzt. Die Cleven-Stiftung heißt ab dem 1. Januar 2022: fit4future foundation Germany.

Weitere Informationen zur Cleven-Stiftung und zu den Projekten finden Sie auf der jeweiligen Website:

https://www.cleven-stiftung.com/de/stiftung-deutschland.html

https://www.fit-4-future.de/

https://www.fit4future-natur.de/

https://www.step-fit.de/

https://www.step-kickt.de/

https://www.united-kids-foundations.de/was-wir-machen/step-brawo/

https://www.deinsport.de/

