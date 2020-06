Cleven-Stiftung

Dr. Eckart von Hirschhausen neuer Botschafter der Cleven-Stiftung

"Mit großer Freude begrüßen wir Dr. Eckart von Hirschhausen als Botschafter der Cleven-Stiftung. Er ist ehemaliger Arzt in der Kinderheilkunde, Autor und Wissenschaftsjournalist und einer der leidenschaftlichsten Fürsprecher, Medizin und Gesundheit unterhaltsam zu vermitteln. Deshalb passt er wunderbar zu unserem Ziel, mehr Kindern den Weg in ein gesundes Leben zu ermöglichen," sagt Dr. Hans-Dieter Cleven, Gründer der Cleven-Stiftung.

Der Schwerpunkt der Cleven-Stiftung Deutschland ist das Thema Gesundheits- und Bewegungsförderung im Kindes- und Jugendalter. Die Cleven-Stiftung setzt seit 2005 das Großprojekt fit4future um. In Kooperation mit Kompetenzpartner DAK-Gesundheit profitieren in über 2.500 Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen in Deutschland rund 800.000 Kinder und Jugendliche von fit4future.

"Die Cleven-Stiftung bietet mit fit4future ein Gesundheits- und Präventions-Programm an, das den Kindern und Jugendlichen spielerisch, gesunde und sinnvolle Lebensstile vermittelt. Gesundheit ist für mich körperlich und seelisch zugleich. Ausgehend vom Wissen und dem Staunen über das Wunderwerk Mensch, gehören auch die Dimensionen Lebensfreude, Glück, Zusammenhalt und Humor ins Programm. Deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Cleven und seinem innovativen Team", begründet der 52jährige Erfolgsautor sein Mitwirken.

Eckart von Hirschhausen leistet mit seiner eigenen Stiftung HUMOR HILFT HEILEN seit zwölf Jahren einen herausragenden Beitrag zur Gesundheitsförderung nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen der positiven Psychologie. Seit zwei Jahren engagiert er sich auf verschiedenen Ebenen zusätzlich dafür, die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise bekannter zu machen.

Cleven: "Im persönlichen Gespräch haben Eckart von Hirschhausen und ich viele gemeinsame Herzensthemen gefunden, wie Kinder fitter und unser Umgang mit der Natur zukunftsfähiger werden können. fit4future vertieft daher nach den Sommerferien mit dem neuen Botschafter und Ideengeber sein Programm "Psychische Gesundheit für Kinder und Jugendliche" und wird zusätzlich Inhalte entwickeln und anbieten."

Darüber hinaus wollen Cleven und von Hirschhausen auch ihre Kräfte bündeln und mit dem neuen Programm der Cleven-Stiftung "fit4future natur" gemeinsam nachhaltige Umweltprojekte initiieren. "Der Zusammenhang von Klimakrise und Gesundheit hat meine persönliche Priorität", sagt Hirschhausen. Und Cleven fügt an: "Was bringt es, sich um eine gesunde Zukunft für unsere Kinder zu bemühen, wenn sie keine Erde mehr haben, auf der sie leben können."

