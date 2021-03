Huawei startet globales Programm zur Förderung von Entwicklerinnen

Huawei Technologies Deutschland GmbH

Huawei hat offiziell sein HUAWEI Women Developers (HWD)-Programm gestartet, das darauf abzielt, Entwicklerinnen zu befähigen, Anwendungen und Tools zu schaffen, die die Welt verändern können. Das Programm soll mehr Frauen dazu ermutigen, sich an technologischen Innovationen zu beteiligen, indem es den Teilnehmerinnen mehr Möglichkeiten und Plattformen für die berufliche Entwicklung und die Ausbildung von Fähigkeiten bietet. Jede Entwicklerin auf der Welt kann sich auf der offiziellen HUAWEI Developers-Website für das Programm anmelden.

Huawei erklärt in der Ankündigung, dass im digitalen Zeitalter mehr Möglichkeiten und Unterstützung für Frauen geschaffen werden müssen, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu der Ausbildung und dem Training haben, die sie benötigen, um in der digitalen Wirtschaft grundlegend wettbewerbsfähig zu sein. Die Ausstattung von Frauen mit diesen Fähigkeiten fördert nachweislich die soziale Integration sowie integrative und diversifizierte Gesellschaften.

Huawei Senior Vice President Catherine Chen sagte: "Wir glauben, dass Frauen technologische Innovationen anführen werden. Wir hoffen, dass das HUAWEI Women Developers-Programm Frauen dabei helfen wird, ihre Talente und ihren einzigartigen Wert besser zu nutzen, und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Dies wird dazu beitragen, unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen."

Das HUAWEI Women Developers-Programm ist die neueste Initiative, die Huawei im Rahmen seines Engagements für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ergriffen hat. Das Programm bietet den Teilnehmerinnen Schulungen zu technologischen Innovationen und Karriereentwicklungspfaden sowie die Möglichkeit, sich mit Expert*innen für Spitzentechnologien aus verschiedenen Bereichen zu treffen und an praktischen, auf Szenarien basierenden Experimenten und Übungen teilzunehmen. Huawei plant eine spezielle Community für weibliche Entwickler auf der HUAWEI Developers-Plattform zu schaffen und eine Reihe von Online- und Offline-Veranstaltungen zu organisieren.

Durch sein bestehendes Shining-Star-Programm bietet Huawei Entwicklerinnen außerdem besondere Anreize, um Innovation und Unternehmertum zu fördern. Teilnehmerinnen aus diesem Programm, die herausragende Projekte mit großem Potenzial entwickeln, haben die Möglichkeit, in zukünftigen Kampagnen vorgestellt und zu anderen offiziellen Huawei-Veranstaltungen eingeladen zu werden.

In der Vergangenheit hat Huawei ähnliche Schulungsprogramme für Frauen in vielen Ländern erfolgreich eingeführt, darunter Irland, Argentinien, Bangladesch, Kenia und Südafrika. Über 30 % der Teilnehmer*innen an anderen IKT-Schulungsprogrammen von Huawei, wie z. B. "Seeds for the Future", sind Frauen.

Das HUAWEI Women Developers-Programm ist jetzt offen für Entwicklerinnen aus der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle HUAWEI Developers-Website. Link: https://developer.huawei.com/consumer/en/programs/hwd

