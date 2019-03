Huawei Technologies Deutschland GmbH

Huawei veröffentlicht Geschäftsbericht 2018: Gesteigertes Wachstum trotz widriger Umstände

Huawei hat heute seinen Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge setzte das Unternehmen sein starkes Wachstum auch 2018 fort. Die Verkaufserlöse lagen mit 721,2 Mrd. CNY [105,2 Mrd. USD] um 19,5% über dem Vorjahr. Der Reingewinn erreichte 59,3 Mrd. CNY [8,6 Mrd. USD], ein Plus von 25,1% gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2018 investierte Huawei 101,5 Mrd. CNY [14,8 Mrd. USD] (14,1% des Umsatzes) in Forschung und Entwicklung und belegte im EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2018 den weltweit fünften Platz. In den letzten zehn Jahren haben die Ausgaben von Huawei für Forschung und Entwicklung mehr als 480 Mrd. CNY [70 Mrd. USD] erreicht. Nach offiziellen Daten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) reichte Huawei 2018 insgesamt 5.405 Patentanmeldungen bei der Organisation ein und lag damit an erster Stelle unter allen Unternehmen weltweit.

Anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts sagte Guo Ping, Rotierender CEO bei Huawei: "Die Informations- und Kommunikationstechnologie findet in jeder Branche schnell Einzug. Dies hat einen digitalen, intelligenten Wandel ausgelöst - die treibende Kraft hinter unserer digitalen Wirtschaft. Durch umfangreiche Investitionen in 5G-Innovationen, die nun breit kommerziell eingesetzt werden, trägt Huawei zum Aufbau der weltweit besten Netze bei. Dabei wird Huawei weiterhin alle relevanten Standards strikt einhalten, um sichere, vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. In Bezug auf dieses Ziel wiederholen wir ausdrücklich: Cybersicherheit und der Schutz aller Nutzerdaten stehen ganz oben auf unserer Agenda. Wir sind zuversichtlich, dass die Unternehmen, die sich für eine Zusammenarbeit mit Huawei entscheiden, die wettbewerbsfähigsten in der 5G-Ära sein werden. Und Länder, die sich für eine Zusammenarbeit mit Huawei entscheiden, werden bei der nächsten Wachstumswelle der digitalen Wirtschaft im Vorteil sein."

Guo Ping betonte weiter: "Der einfachste Weg, eine Festung zu zerstören, ist, sie von innen anzugreifen und die einfachste Art, sie zu verstärken, ist von außen. In Zukunft werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um externe Ablenkungen abzuschütteln, das Management zu verbessern und Fortschritte in Bezug auf unsere strategischen Ziele zu erreichen. Wir werden die operative Compliance weiter stärken, Business Continuity und Nachhaltigkeit sicherstellen und ein offenes Ökosystem pflegen, in dem alle Beteiligten zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Darüber hinaus werden wir unsere organisatorische Transformation fortsetzen, um mehr Leidenschaft und Vitalität in der gesamten Organisation zu wecken."

Im Carrier-Geschäft hat Huawei seine neuesten 5G- und SoftCOM-AI-Lösungen auf den Markt gebracht, wobei der Schwerpunkt darauf lag, diese so einfach wie möglich bedienen und warten zu können. Im Jahr 2018 wurden auch Innovationen in Bereichen wie Premium-Home-Breitband und dem Internet der Dinge (IoT) vorangetrieben, die den Netzbetreibern helfen, neue Wachstumschancen zu nutzen. Im Jahr 2018 erreichte der Umsatz des Huawei Carrier-Geschäfts einen Wert von 294 Mrd. CNY [42,9 Mrd. USD], ähnlich wie im Vorjahr.

Im Enterprise-Geschäft bot Huawei weiterhin Cloud-, Big Data-, Künstliche Intelligenz (KI)- und IoT-Lösungen sowie eine Reihe von Produkten für Rechenzentren, All-Flash-Speicher und WiFi an. Durch die Integration dieser Technologien in seine digitale Plattform hat Huawei die Entwicklung von Smart Cities, Smart Campus und sicheren Städten ermöglicht und die digitale Transformation seiner Kunden in den Bereichen Finanzen, Transport und Energie vorangetrieben. Bis heute haben 211 Fortune Global 500-Unternehmen Huawei als Partner für ihre digitale Transformation ausgewählt. Im Jahr 2018 erreichte das Huawei-Enterprise-Geschäft einen Umsatz von 74,4 Mrd. CNY [10,9 Mrd. USD], was einem Anstieg von 23,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Cloud-Geschäft führte Huawei 160 Cloud Services und 140 Lösungen ein und arbeitete mit seinen Partnern zusammen, um Kunden weltweit mit 40 Verfügbarkeitszonen in 23 Regionen zu bedienen. Huawei hat seine Liste der Partner auf mehr als 6.000 in diesem Bereich erweitert und prüft aktiv die Nutzung seiner KI-Dienstleistungen in mehr als 200 Projekten in 10 Großindustrien.

Im Endkundengeschäft hat Huawei seinen Anteil am globalen Smartphone-Markt weiter ausgebaut, die Positionierung seiner High-End-Geräte weiter verbessert und beim Aufbau eines intelligenten Ökosystems für unterschiedliche Nutzungsszenarien wichtige Durchbrüche erzielt. Im Jahr 2018 erreichte Huawei im Endkundengeschäft einen Umsatz von 348,9 Mrd. CNY [50,9 Mrd. USD], ein Plus von 45,1% gegenüber dem Vorjahr.

Die Bilanz des Geschäftsberichts 2018 wird von KPMG, einer der großen vier internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, unabhängig geprüft. Der Geschäftsbericht 2018 ist unter www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2018 in englischer Sprache abrufbar.

Anmerkung 1: Alle CNY-Zahlen im Geschäftsbericht wurden mit dem Stichtagskurs vom 31. Dezember 2018 in USD umgerechnet: US$1.00 = CNY 6,8561.

Anmerkung 2: Die Wachstumsraten werden auf der Grundlage von CNY-Werten berechnet.

