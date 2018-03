Huawei 2017 erstmals Nummer 1 bei europäischen Patentanmeldungen

München (ots) - Huawei Technologies war 2017 der größte Patentanmelder beim Europäischen Patentamt (EPA).

Aus dem heute veröffentlichten Jahresbericht des EPA geht hervor, dass im vergangenen Jahr fast 166.000 europäische Patentanmeldungen eingereicht wurden, was einem Anstieg von fast vier Prozent entspricht und einen historischen Höchststand darstellt. Huawei meldete 2017 beim EPA 2.398 Patente an und ist damit der Top-Anmelder des vergangenen Jahres.

"Huawei investiert viel in Forschung und Entwicklung, so dass hohe Patentzahlen keine Überraschung sind", sagte Dr.,Song Liuping, Huawei Senior Vice President und Chief Legal Officer. "Diese Zahlen könnten weiter steigen, da wir uns zunehmend in die Standardisierung von Telekommunikationstechnologien der nächsten Generation wie 5G beteiligen. Huawei wird weiterhin in die Entwicklung und Anmeldung von Patenten investieren, um unser geistiges Eigentum zu schützen."

Bis zum 31. Dezember 2017 hatte Huawei 64.091 Patentanmeldungen in China und 48.758 Anmeldungen außerhalb Chinas eingereicht. Insgesamt wurden 74.307 Patentanmeldungen erteilt, davon 90 Prozent Erfindungspatente.

Von den 180.000 Huawei-Mitarbeitern weltweit sind etwa 80.000 oder 40 Prozent in irgendeiner Form in der Forschung und Entwicklung tätig. Jedes Jahr investiert Huawei mindestens zehn Prozent des jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung und rechnet damit, in den kommenden Jahren jährlich zwischen 10 und 20 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung zu investieren.

ÜBER HUAWEI

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.

