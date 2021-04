Hansa Funktaxi eG 211211

Hansa-Taxi präsentiert Hamburg

Die virtuelle Stadtrundfahrt durch die schönste Stadt der Welt

Hamburg (ots)

Heute fällt in Hamburg der Startschuss für den ersten virtuellen Taxi-City-Guide. "Millionen von Touristen und Geschäftsreisenden können in der derzeitigen Situation die schönste Stadt der Welt nicht besuchen. Und weil wir Taxi-Fahrerinnen und -Fahrer alle Winkel der Stadt bestens kennen, kommen wir jetzt in die Wohnzimmer unserer Fahrgäste, die wir sehr vermissen", sagt Hansa-Taxi-Vorstand Thomas Lohse. Unter www.taxi-city-guide.de sehe man in einer knapp 50-minütigen Stadtrundfahrt zauberhafte Orte und eindrucksvolle Blicke auf Hamburg. Die Tour kommentiert ein Taxi-Fahrer, der ausgebildeter Stadtführer ist. Start ist am Hotel Atlantic, das auch das weiße Schloss genannt wird und in einem James-Bond-Film seinen Auftritt hatte. Danach gibt es eindrucksvolle Bilder von der Außen- und Binnenalster. Weitere Höhepunkte sind beispielsweise Geschichten über die Berenberg Bank, Hapag-Lloyd, das Hotel Vier Jahreszeiten, die Einkaufsmeile Neuer Wall, die Alsterarkaden, das Hamburger Rathaus, die Handelskammer Hamburg, die Reeperbahn, das Chile-Haus, die Elbe und den Hafen sowie die Hafencity. "So hat Hamburg noch keiner gesehen", freut sich Lohse über die gelungene virtuelle Tour durch Hamburg. In den kommenden Monaten seien weitere Touren mit Themen-Schwerpunkten geplant.

Die Hansa Funktaxi eG 211211 ist seit Jahren in Sachen Auftragsaufkommen der Marktführer in der Metropolregion Hamburg. Der Genossenschaft gehören rund 400 Unternehmer an, die knapp 700 Autos besitzen und mehr als 1.500 Fahrerinnen und Fahrer beschäftigen. Die Hansa Funktaxi eG beschäftigt rund 130 Mitarbeiter, davon 90 im Call-Center. Dazu gekommen sind drei weitere Zentralen: 2018 die Das Taxi Vermittlungszentrale GmbH und 2019 die Taxi Hamburg 6x6 GmbH & Co. KG und die Autoruf G.m.b.H. Insgesamt fahren unter der Flagge von Hansa-Taxi rund 1.100 Taxis in Hamburg. Vorstand: Thomas Lohse (Vorsitzender), Murat Öztürk

