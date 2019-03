Sasol

Sasol ernennt neuen Landesleiter für Mosambik

Johannesburg und Maputo, Mosambik (ots/PRNewswire)

Sasol gibt mit Freude die Ernennung von Ovidio José Sarmento Rodolfo zum Landesleiter für Mosambik bekannt.

Ovidio bringt fundierte Erfahrung in der Öl-und Gasbranche mit zu Sasol, die er im Rahmen verschiedener technischer, leitender, Handels- und Führungspositionen sammeln konnte. Ovidio hat einen Abschluss in Maschinenbau sowie einen Master-Abschluss in BWL. Er hat verschiedene hohe Führungspositionen in internationalen und staatlichen Unternehmen bekleidet.

Er begann seine Karriere bei BP in Mosambik und konzipierte dort eine Strategie, die im Hinblick auf die Rentabilität die Wende für das Schmierstoffgeschäft des Unternehmens brachte. Bei IPG leitete und koordinierte er die Designphase von drei Ölterminal-Projekten in Maputo, Beira und Moatize. Bei Inpetro Energy leitete er alle Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Empfang, der Lagerung und dem Versand von Kraftstoffen.

Gilbert Y Yevi, Senior Vice President bei Sasol für Exploration and Production International, äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns sehr, Ovidio bei uns begrüßen zu können und sind zuversichtlich, dass angesichts seiner umfassenden Kenntnis der Branche und der operativen Landschaft nicht nur Sasol, sondern alle unsere Stakeholder in Mosambik von seiner Ernennung profitieren werden."

"In den letzten zehn Jahren hat die Verfügbarkeit von Gas von den Gasfeldern Pande und Temane zum Wachstum des inländischen Gasmarktes in Mosambik beigetragen. Dies ermöglichte den Groß- und Einzelhandel mit Gas. Darüber hinaus hat die von Sasol und seinen Partnern geförderte Entwicklung der Gasinfrastruktur die sozioökonomische Entwicklung und die wirtschaftliche Diversifizierung vorangetrieben. Aktuell wird etwa ein Drittel der Energie von Mosambik mit Gas von Pande und Temane erzeugt. Wir glauben, dass Ovidio eine große Bereicherung für unser Unternehmen sein wird. Er bringt eine neue Denkweise und neue Perspektiven für die Weiterführung unserer soliden Partnerschaft mit Mosambik und seiner Bevölkerung mit."

Er fügte abschließend hinzu, dass Ovidios Ernennung ein weiterer Beleg für das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung von Mosambik ist - in Zusammenarbeit mit den Mosambikanern und durch deren Engagement, sowie auf der Grundlage unserer Win-Win-Partnerschaften innerhalb des Landes.

Über Sasol:

Sasol ist ein internationales integriertes Chemie- und Energieunternehmen. Dank unserer talentierten Mitarbeiter schaffen wir auf sichere und nachhaltige Art und Weise einen Mehrwert für unsere Kunden, Anteilseigner und anderen Stakeholder. Wir integrieren hochentwickelte Technologien in Betriebsanlagen auf weltweiter Ebene, um Roh- und Spezialchemikalien, gasförmige und flüssige Brennstoffe sowie kohlenstoffemissionsärmeren Strom zu produzieren und zu vertreiben.

Herausgegeben von:

Matebello Motloung, Senior Specialist: Media Relations Direkte Durchwahl: +27 (0) 10 344 9256; Mobil: +27 (0) 83 773 9457; matebello.motloung@sasol.com

Matebello Motloung, Senior Specialist: Media Relations Direkte Durchwahl: +27 (0) 10 344 9256; Mobil: +27 (0) 83 773 9457; matebello.motloung@sasol.com

Original-Content von: Sasol, übermittelt durch news aktuell