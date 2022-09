FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

Furuno kündigt fortschrittlichste weltweite Zeitmesslösungen an, die L1- und L5-GNSS-Signale unterstützen

Nishinomiya, Japan (ots/PRNewswire)

-Umsetzung der weltweit höchsten Standards für Zeitgenauigkeit, Stabilität und Robustheit-

FURUNO ELECTRIC CO., LTD., ein global tätiger Anbieter der genauesten Zeitmessgeräte mit Hauptsitz in Nishinomiya in der Präfektur Hyogo, freut sich, eine neue Generation von GNSS-Empfängermodulen zur Zeitsynchronisierung ankündigen zu können, die mit allen GNSS-Systemen der Welt kompatibel sind. Die Module bieten klassenbeste Nanosekunden-Präzision für Mobilfunksysteme der 5. Generation (5G), Funkkommunikationssysteme, intelligente Stromnetze und Hauptuhren.

Bild:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101991/202209096234/_prw_PI1fl_DFFOGd3J.jpeg

Höchste Genauigkeit / Verbesserte Robustheit

GNSS-Empfänger für die Zeitsynchronisation werden in großem Umfang in entscheidenden Infrastrukturen wie mobilen Basisstationen und RAN-Ausrüstungen, kommerzieller und militärischer Funkkommunikation, Rundfunk, Finanzhandel, intelligenten Stromnetzen usw. eingesetzt, wo ein immer größerer Bedarf an hoher Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit besteht.

Es werden drei neue Produkte veröffentlicht, darunter GT-100, GT-9001 und GT-90, die für verschiedene Anwendungen basierend auf unterstützten Frequenzbändern und Ausgangssignalen entwickelt wurden. Alle Modelle zeichnen sich durch die weltweit höchste Zeitstabilität von 4,5 ns (1 Sigma) aus und bieten herausragende Funktionen und Leistungen.

Unübertroffene Leistung für 5G, Funkkommunikation, Zeitserver, Smart Grids

Dual-Band, unterstützt alle Konstellationen (GT-100)

Hochpräzise Zeit und ultra-niedriger Jitter 1pps synchronisiert mit UTC

Hohe Robustheit: garantierte Leistung, auch wenn nur L1- oder nur L5-Signale verwendet werden (GT-100)

Programmierbare Frequenztaktausgänge synchronisiert mit UTC (GT-9001 & GT-100)

Ausgezeichnete Leistung auch in rauen Umgebungen und Straßenschluchten

Alle Modelle sind mit der führenden, von der Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) entwickelten Mehrwegempfangstechnologie Dynamic Satellite Selection (TM) (DSS) ausgestattet, die die Beeinträchtigung der Zeitleistung minimiert, selbst wenn die Antenne in Stadtgebieten oder in der Nähe eines Fensters angebracht ist.

GT-100 ist das erste zeitgesteuerte Multi-GNSS-Empfängermodul des Unternehmens, das gleichzeitigen L1- und L5-Empfang unterstützt. Dies mildert die Auswirkungen von Sonneneruptionen, die zu Zeitfehlern führen können, und stärkt die Maßnahmen gegen GNSS-Schwachstellen wie das so genannte Jamming und Spoofing. Das GT-100 bietet drei Ausgänge, darunter 1 Puls pro Sekunde (1PPS), synchronisiert mit UTC, sowie benutzerprogrammierbare Frequenzen. Die Ausgänge können je nach Bedarf auf 10 MHz, 2,048 MHz, 19,2 MHz usw. eingestellt werden, die üblicherweise in einer Vielzahl von drahtlosen Kommunikationssystemen verwendet werden. Dadurch wird die Zeit von der Entwicklung bis zur Markteinführung dieser Systeme drastisch verkürzt, und durch den geringeren Bedarf an Komponenten werden auch Kosten eingespart.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Furuno:

https://www.furuno.com/en/products/gnss-module/GT-100

Testkits für alle drei Produkte sind ab sofort verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Furuno-Vertriebsmitarbeiter.

Kontakt: https://www.furuno.co.jp/en/contact/cnt_gps_e01.html

Informationen zu FURUNO ELECTRIC CO., LTD. Furuno hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung von elektronischen Geräten für die Schifffahrt in höchster Qualität für Navigation und Kommunikation sowie hochpräzise GNSS-Geräte, lebensrettende medizinische Geräte, drahtlose LAN-Systeme und vieles mehr spezialisiert. Die Unternehmensgruppe Furuno umfasst eine internationale Belegschaft von ca. 3.000 Mitarbeitern mit Niederlassungen in über 30 Ländern und Regionen, die alle darauf vorbereitet sind, den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Furuno wird seine Tradition der Entwicklung von Kerntechnologien, die es Kunden in entscheidenden Infrastrukturen und anderen Bereichen ermöglichen, robuste Zeitsynchronisationssysteme mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit zu bauen, unermüdlich fortsetzen.

European Microwave Exhibition, Mailand, Italien (27.-29. September 2022)

Besuchen Sie Furuno auf der EuMW European Microwave Exhibition, wo das Unternehmen seine neuen Produkte vorstellen wird. Die EuMW ist die größte Fach- und Technologiemesse, die Zugang zu Initiativen im HF- und Mikrowellenbereich bietet.

Für weitere Informationen zur EuMW: https://www.eumweek.com/conferences/general_info.html

