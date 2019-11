Ein neuer Musical-Hit feiert weltweit Erfolg: TINA - DAS TINA TURNER MUSICAL kommt 2020 nach Stuttgart

Stage Entertainment Stuttgart

Erstes und einzig autorisiertes Musical der "Queen of Rock" +++ Premiere im Herbst 2020 im Stage Palladium Theater +++ Tickets ab sofort erhältlich + + +

Umjubelte Vorstellungen im Londoner West End, Standing Ovations nach der Deutschlandpremiere in Hamburg, und nur wenige Tage nach ihrer Premiere in New York überschüttet der Broadway die Produktion bereits mit Lobeshymnen wie "elektrisierend, herzzerreißend, atemberaubend und wegweisend". Mit großer Vorfreude kündigt Stage Entertainment die beeindruckende Produktion TINA - DAS TINA TURNER MUSICAL für Herbst 2020 in Stuttgart an, der Kartenvorverkauf ist ab sofort geöffnet.

Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland, betont die Bedeutung der persönlichen Beteiligung der Ausnahmekünstlerin bei der Entstehung des Musicals: "Tina Turner und ihr Mann Erwin Bach sind von Anfang an in die Produktion involviert. Nun sind sie beide begeistert, dass wir den großen Erfolg in Hamburg mit einer Premiere im nächsten Jahr in Stuttgart fortsetzen können. Noch nie wurde Tina Turners Leben so greifbar für das Publikum. Das Musical erzählt eine wahre und zugleich unglaubliche Erfolgsstory."

"TINA - DAS TINA TURNER MUSICAL" enthüllt die bislang noch nie erzählte Geschichte der Frau, die es wie keine zweite Künstlerin wagte, die Grenzen von Alter, Geschlecht und Hautfarbe zu sprengen. Von ihren bescheidenen Anfängen in Nutbush, Tennessee, über ihre Verwandlung bis zu ihrem Aufstieg zur international gefeierten und geliebten Rock-Ikone.

Mit Songs wie "What's Love Got To Do With It" und "The Best" sang sich Tina Turner an die Spitze des Musik-Olymps. Pünktlich zum 80. Geburtstag der "Queen of Rock" öffnet Stage Entertainment den Vorverkauf für "TINA - DAS TINA TURNER MUSICAL" in Stuttgart. Die Premiere findet im Herbst 2020 im Stage Palladium Theater statt. Nie zuvor war das Leben der einzigartigen Künstlerin so authentisch, bewegend und kraftvoll und mit unzähligen Welthits auf einer Bühne zu sehen.

"Es war mir von Anfang an sehr wichtig, meine ganze Geschichte authentisch auf die Bühne zu bringen." (Tina Turner)

Nach kräftezehrenden Jahren im Showbusiness schafft Tina Turner die Trennung von ihrem Mann Ike, bricht auf nach London und findet dort ihr Glück mit dem Deutschen Erwin Bach. Mit nichts weiter als ihrem Namen und ihrer einzigartigen Stimme avanciert sie gegen alle Widerstände zum Weltstar. Die Zuschauer erleben Einblicke in den Menschen hinter der öffentlichen Tina Turner, verwoben mit den persönlichsten Songs und größten Hits aus unterschiedlichen Lebensphasen des Weltstars.

Tina Turner - eine Legende wird 80!

Am 26. November feiert Weltstar Tina Turner in der Schweiz ihren 80. Geburtstag. Jahrzehntelang prägte sie mit ihrer unverkennbaren Stimme und ihrer energiegeladenen Bühnenperformance eine musikalische Ära. Mit 180 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie heute zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Ausgezeichnet wurde die "Queen of Rock" mit zwölf Grammys. Sie bestritt 1988 einen Weltrekord in Rio de Janeiro mit einem Live-Konzert vor 188.000 Zuschauern. Die Konzerte ihrer Abschiedstournee in 2009 wurden in Deutschland aufgrund der hohen Ticket-Nachfrage von sieben auf 16 erhöht.

Das Kreativ-Team

Katori Hall, die preisgekrönte Autorin des Stücks, erzählt die Lebensgeschichte der gebürtigen US-Amerikanerin einfühlsam und ereignisgetreu. Die Regie führt die Hollywood-erfahrene Regisseurin Phyllida Lloyd. Sie drehte unter anderem den Film "Mamma Mia!" mit Oscar-Preisträgerin Meryl Streep und führte Regie beim gleichnamigen Musical, das weltweit bereits 54 Millionen Zuschauer begeisterte. Der Expertin für Inszenierungen starker Frauenfiguren gelang mit TINA - DAS TINA TURNER MUSICAL eine mitreißende Show über den unbändigen Lebenswillen, den harten Kampf um die eigene Existenz und die wahre Liebe.

TINA - einen neue Eigenproduktion von Stage Entertainment

"TINA - DAS TINA TURNER MUSICAL" ist eine Eigenproduktion von Stage Entertainment, Joop van den Ende und Tali Pelman, die gemeinsam mit Tina Turner entwickelt und als einzige Produktion von ihr autorisiert wurde.

