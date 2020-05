REWE Markt GmbH

Insekten sind nicht ersetzbar: REWE zeigt den Frühstückstisch der Zukunft

Köln (ots)

Zum Weltbienentag am 20. Mai 2020 zeichnet REWE ein dramatisches Bild. Sieht so der Frühstückstisch der Zukunft aus? Mit dem Motiv möchte das Unternehmen darauf aufmerksam machen, wie sehr die Artenvielfalt der Nutzinsekten bedroht ist - und damit auch die Vielfalt unserer Lebensmittel. Denn die Liste bienenabhängiger Produkte ist lang und ohne bestäubende Insekten gehören Zutaten vieler Produkte wie Obst, Früchte und Gemüse, Nüsse und Samen, Kräuter und Gewürze bis hin zu Kakao und verschiedenen Ölen der Vergangenheit an.

Das Überleben von Insekten und deren Schutz ist unabdingbar für unsere Lebensmittelversorgung. Daher setzt sich REWE bereits seit 2010 für Erhalt, Pflege und Aufbau des natürlichen Lebensraums von bestäubenden Insekten ein. Mit dem NABU und mehr als 400 Landwirten hat das Unternehmen starke Partner an seiner Seite, um gemeinsam neue Lebensräume und Nisthilfen zur Förderung und dem Schutz der Artenvielfalt anzulegen. So konnten beispielsweise bereits über 5,46 Mio. Quadratmeter Blühflächen angelegt oder aufgewertet werden.

Inspiration für die Verbraucher

Über das eigene Engagement hinaus informiert und motiviert REWE, wie jeder einzelne selbst aktiv werden und seinen individuellen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt leisten kann. Mit dem PRO PLANET-Label gibt das Unternehmen seinen Kunden eine Orientierungshilfe für einen nachhaltigeren Einkauf und zeigt im REWE Bienenshop bienenfreundliche Produkte auf einen Blick. Eine Anleitung zum Bau von Insektenhotels sowie hilfreiche Tipps zur Balkon- oder Gartenbegrünung inspirieren außerdem zum zukunftsbewussten Handeln im eigenen Zuhause.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

