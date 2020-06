Camunda Services GmbH

Camunda öffnet Prozessautomatisierungs-Plattform für neue Softwareentwickler-Communities mit neustem Release

Berlin (ots)

Die Berliner Open-Source Software-Firma Camunda öffnet die gleichnamige Prozessautomatisierungs-Plattform für mehr Softwareentwickler. Die neueste Version 7.13 vereinfacht Entwicklern, Camunda über unterschiedliche Technologien wie Javascript/NodeJS, Python und C# zu integrieren. Durch die neue Unterstützung des OpenAPI-Standards, können Entwickler jetzt auch leichter REST-API-Clients in ihrer bevorzugten Programmiersprache erzeugen. Das gab das Unternehmen heute bekannt.

Mit dem neuen Release können Entwickler erstmals auch Camunda BPM Run nutzen, eine leichtgewichtige Distribution, mit der sich Camunda als eigenständige Orchestrierungs-Engine einsetzen lässt. Das ermöglicht, Geschäftsprozesse unabhängig von der eingesetzten Technologie durch Camunda zu automatisieren. Viele Unternehmen merken gerade jetzt, wo viele Menschen zu Hause arbeiten, dass sie die Technologiebrüche in ihrer IT-Landschaft beheben müssen.

"Vollständig oder teilweise manuell ausgeführte Prozesse funktionieren häufig nur dann, wenn Mitarbeiter und physische Daten am selben Ort sind", erklärt Forrester Research, Inc. im Bericht COVID-19 Remote Work Just Broke your Processes: Here's What To Do About IT vom April 2020. "Das ist der Grund, warum Millionen von Menschen, die von zu Hause arbeiten, dafür gesorgt haben, dass wichtige Abläufe in den Unternehmen zusammengebrochen sind, weil sie noch immer auf manuelle Prozesse angewiesen sind. Für Unternehmen mit dysfunktionalen Abläufen ist es nun oberste Priorität, sich diesen Prozessen zu widmen und damit den Betrieb wiederherzustellen."

"Es steht viel auf dem Spiel", erklärt Camunda-CTO Daniel Meyer. "Noch nie war der Bedarf an Prozessautomatisierung so klar wie jetzt. Entwicklerteams suchen dringend nach Lösungen, damit sie ihre geschäftskritischen Abläufe automatisieren können und das unabhängig vom eingesetzten Technologie-Stack."

Weltweit arbeiten inzwischen mehr als 100.000 Entwickler mit Camunda. "Wir ermöglichen mit Camunda BPM 7.13 unserer globalen Community, mehr Entwickler an der Automatisierung von Prozessen zu beteiligen, weil sie jetzt die von ihnen gewünschten Programmiersprachen nutzen können. Die neue Version ermöglicht Teams, schnell zu starten und Services in einer verteilten Umgebung zu orchestrieren, auch wenn dabei unterschiedliche Technologien im Einsatz sind."

Die neuen Funktionen von Camunda BPM 7.13 umfassen:

- Vereinfachte Nutzung für unterschiedliche Technologie-Communities: Erweitertes REST-API mit OpenAPI-Unterstützung - Leichtgewichtige Distribution, um Camunda als eigenständige Orchestrierungs-Engine zu nutzen: die neue Camunda BPM Run Distribution lässt sich in containerisierten Umgebungen wie Docker und Kubernetes schneller bereitstellen, auch ohne Java- oder erweiterte Kenntnisse über Application-Server - Aktualisierte, standard-basierte Entscheidungs-Engine: Die neue Version verbessert die DMN-Unterstützung durch den DMN 1.3-Namespace sowie die vollständig abgedeckte FEEL-Expression in der Version 1.2. - Prozesse lassen sich systemübergreifend überwachen: Die durchgängig end-to-end umgesetzte Prozessüberwachung aus Camundas Optimize 3.0 bietet eine einheitliche Ansicht in Echtzeit auf Prozessinformationen aus allen Datenquellen - Verbesserte Zusammenarbeit beim Prozessdesign in größeren Projekten: Versionsunterschiede von Prozessmodellen lassen sich mit Cawemo visualisieren und so besser nachverfolgen

Kostenlos Camunda BPM 7.13 nutzen

Camunda BPM wird als kostenlose Open Source Community Edition sowie als kommerzielle Enterprise Edition vertrieben. Der Download sowie eine kostenlose Testversion der Enterprise Edition stehen unter der folgenden URL bereit: https://camunda.com/download.

Mehr Informationen

Webinar zur Veröffentlichung von Camunda BPM 7.13

https://camunda.com/learn/webinars/camunda-bpm-713-release-webinar/

Camunda BPMN 7.13 Release Blog

https://blog.camunda.com/post/2020/06/camunda-bpm-713-released/

Über Camunda

Camunda revolutioniert die Prozessautomatisierung mit einer Open Source Plattform, die auf offenen Standards basiert, hochgradig skalierbar ist und die Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklern und Fachanwendern optimal unterstützt. Tausende von Usern, darunter Unternehmen wie Allianz, ING Bank oder die Deutsche Telekom modellieren, automatisieren und verbessern ihre Kernprozesse mit Camunda ganzheitlich und über Systemgrenzen hinweg. Unsere Workflow und Decision Automation Tools ermöglichen, Software-Anwendungen schneller, kollaborativer und kosteneffizienter zu realisieren, und die Flexibilität, Transparenz und Skalierbarkeit zu erreichen, die für die digitale Transformation unabdingbar sind. Mehr Informationen unter https://camunda.com/

Pressekontakt:

Camunda Services GmbH

presse@camunda.com

Original-Content von: Camunda Services GmbH, übermittelt durch news aktuell