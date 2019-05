Camunda Services GmbH

Workflow Modellierung: Software Cawemo ab sofort kostenfrei

Berlin (ots)

Unternehmen, die ihre Abläufe als Workflows abbilden, können dafür jetzt die Software Cawemo kostenfrei verwenden. Anbieter Camunda schafft die monatliche Gebühr für Neukunden und die mehr als 20.000 bereits registrierten Benutzer ab. So will der Berliner Entwickler dafür sorgen, dass sich mehr Firmen mit Workflows beschäftigen und die Modellierungssprache BPMN besser verstehen. Auf der Webseite www.cawemo.com können sich Interessierte anmelden und die Cloud-Software sofort nutzen.

Cawemo wird vor allem in Projekten eingesetzt, die darauf abzielen, Abläufe zu digitalisieren und möglichst automatisiert ausführen zu lassen. Beispielsweise lassen sich Bestellungen in einem Onlineshop als Workflow darstellen: kauft ein Kunde im Webstore ein, wird etwa geprüft, ob die gewünschte Ware vorrätig ist und falls ja, sofort verschickt. Anschließend erhält der Kunde seine Rechnung elektronisch zugestellt und bezahlt über ein voreingestelltes Zahlungsmittel wie die Kreditkarte oder per SEPA-Lastschrift. "Wer Cawemo nutzt, bekommt einen leicht verständlichen Überblick über alle geschäftlichen Abläufe", erklärt Volker Gersabeck von Camunda.

Die Software erleichtert vor allem weniger IT-affinen Kollegen wie Business Analysten oder Produktmanagern, Abläufe zu modellieren und gemeinsam daran zu arbeiten. Dafür brauchen die Mitarbeiter kaum technische Vorkenntnisse. Sie müssen sich nur an die einheitliche Modellierungssprache BPMN (Business Process Model and Notation) halten, damit Cawemo die Abläufe grafisch und damit besser verständlich darstellen kann. Die Workflow-Diagramme lassen sich zudem in Webseiten wie Confluence einbetten, als Grafik für Textdokumente wie Microsoft Word exportieren oder direkt in den Modeler, das Entwicklerwerkzeug des Camunda Stacks, laden. "Cawemo funktioniert wie ein zentrales Repository für Prozesse, an denen mehrere Projektteams gleichzeitig arbeiten können", sagt Camunda-Experte Gersabeck.

In Kürze soll Cawemo darüber hinaus stärker mit der Camunda Workflow Engine verbunden werden. Das Ziel: Mit der Workflow Automation Software Camunda entwickelte Workflows in Cawemo exportieren, damit auch technisch weniger versierte Kollegen im Unternehmen an den Spezifikationen für geschäftliche Abläufe arbeiten können. Unternehmen, die bereits über eine Camunda Enterprise Lizenz verfügen, erhalten ebenfalls kostenlosen Zugriff auf Cawemo. "Wir wollen, dass Unternehmen stärker in Prozessen denken", so Gersabeck. "Ein Workflow Modeler wie Cawemo macht das so einfach wie möglich für so viele Mitarbeiter wie möglich."

Bisher haben Unternehmen pro Benutzer ein monatliches Abonnement für Cawemo abschließen müssen. Diese Preisschranke fällt künftig weg. So will Camunda auch die Einstiegshürde für seine gleichnamige Workflow Engine senken. Der Camunda Stack wird derzeit als Open Source angeboten sowie in einer Enterprise Lizenzlösung mit professionellem Support.

Über Camunda

Camunda ist ein Softwarehersteller, der Prozessautomatisierung neu erfindet. Zahlreiche Organisationen, darunter Deutsche Bahn, Deutsche Telekom und Zalando vertrauen auf Camunda, um ihre Kernprozesse im Zuge der digitalen Transformation zu automatisieren. Mit seiner Open Source Plattform für Workflow und Decision Automation bringt Camunda Transparenz ins Tagesgeschäft und steigert die Performance, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von Geschäftsprozessen, die über verteilte Systeme hinweg in hoher Frequenz ausgeführt werden. Von Deloitte mehrfach als eines der am schnellsten wachsenden IT-Unternehmen Deutschlands und Europas ausgezeichnet, ist Camunda mit seinem Hauptstandort in Berlin sowie mit Büros in San Francisco und Denver, USA, vertreten. Mehr Informationen unter https://camunda.com

Pressekontakt:

Deutschland:

Florian Bongartz florian.bongartz@econ-news.de +49 176

20250099



USA & International:

Jessica Jaffe, Sift Communications, Jessica.Jaffe@siftpr.com

Jill Reed, Sift Communications, Jill.Reed@siftpr.com

Original-Content von: Camunda Services GmbH, übermittelt durch news aktuell