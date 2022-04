Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik

Leben mit Lipödem: Hier kommt die Power Sprotte

Model und "Healthfluencerin" Caroline Sprott zu Gast auf der OTWorld

Berlin (ots)

Caroline Sprott ("Power Sprotte") ist Model, Unternehmerin und "Healthfluencerin". Seit mehr als zehn Jahren lebt sie mit der Diagnose Lipödem. Sprott ist Stargast der neuen Versorgungswelt "Lympherkrankungen" auf der OTWorld. Der weltweit wichtigste Branchentreff der Hilfsmittelversorgung findet vom 10. bis 13. Mai 2022 in Leipzig statt und präsentiert umfassend die komplexe Versorgung bei weitverbreiteten Krankheitsbildern wie Lymphödem und Lipödem. Fachleute aus dem Sanitätsfachhandel, der Ärzteschaft und Therapeuten widmen sich zeitgemäßen Behandlungskonzepten, die Schmerzen mindern, Mobilität fördern und Folgeerkrankungen verhindern.

Sprott war erst Anfang 20, als zunächst ihre Beine, dann die Arme ungewöhnlich dick wurden, starke Schmerzen auftraten. Lipödem lautete die Diagnose. Damals stand sie "hilflos vor einer ungewissen Zukunft", erinnert sich Sprott. Die Welt der medizinischen Kompression mit Strümpfen, die Betroffene ihr ganzes Leben lang jeden Tag tragen müssen, sah ebenfalls vor allem Grau, Schwarz und Beigefarben aus. Dass inzwischen Mut zur Farbe eingezogen und die Erkrankung kein Tabu mehr ist - das verdanken die Betroffenen auch der Arbeit von Caroline Sprott.

Fachgerecht behandeln

"Die chronischen Erkrankungen Lymphödem und Lipödem beeinträchtigen die Lebensqualität stark. Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen, müssen fachgerecht beraten und behandelt werden. Mit der neuen Versorgungswelt 'Lympherkrankungen' und dem Versorgungsbereich zu Gefäßerkrankungen zeigen wir auf der OTWorld 2022 den State of the Art bei der Versorgung der Patientinnen und Patienten - und dass eine medizinische Kompressionsversorgung alles andere als trivial ist", erklärt Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT), ideeller Träger der OTWorld.

Mit Mode gegen Machtlosigkeit

Sehr selbstbewusst geht das Lipödem-Testimonial Caroline Sprott mit der Erkrankung um. Die Mediengestalterin steht als Markenbotschafterin für medizinische Kompression des Herstellers medi vor der Kamera, spricht in Podcasts über Selbstmanagement und den Umgang mit Schmerzen. Seit 2015 betreibt sie die nach eigenen Angaben größte patientengeführte Website "Lipödem Mode", schrieb online über ihre Liposuktions-Operationen (Fettabsaugung). Das war nicht immer so. Als sie 2011 die Diagnose bekam, "gehörten Heulkrämpfe zur Tagesordnung", wie sie sagt. Als das Lipödem auch an den Armen begann, habe sie Panik bekommen. Sie suchte psychologische Hilfe und den Kontakt zu Selbsthilfegruppen. Es sei bedrückend gewesen "so machtlos zu sein, Schmerzen zu haben und zu wissen, dass das ein Leben lang nicht mehr aufhört." Schließlich nahm Sprott alle Energie zusammen und erarbeitete sich den modischen Umgang mit ihrer medizinisch nötigen Kompression als "Eigentherapie": "Das hat mich jeden Tag motiviert und stärker gemacht. Jeder braucht einen positiven Anker - selbst wenn alles drumherum verflucht erscheint."

Neues Bild auf der OTWorld

Sprott begann, ihre mit schicken Accessoires "aufgemotzte" Kompression auf Instagram zu präsentieren - zunächst noch ohne ihr Gesicht zu zeigen: "Dazu musste ich mich erst durchringen." Inzwischen hat sie mit einer Partnerin das Label "Luna Largo" neu gegründet sowie 2021 den Shop "Power Sprotte" online und mit Ladengeschäft in Augsburg eröffnet. 2022 startet "Luna Largo" - zusätzlich zur Mode - mit Online-Coachings für Lipödem-Patientinnen durch. Die Erkrankung Lipödem sei zwar nicht mehr so schambehaftet, so Sprott. "Aber wir kämpfen weiter für eine bedarfsgerechte Versorgung. So erstatten die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nach wie vor lediglich zwei Versorgungen pro Jahr - bei einem Produkt, das man täglich tragen muss! Zwei pro Halbjahr wären das Mindeste." Enorm wichtig sei zudem die Stärkung des Selbstmanagements. "Ich möchte die Betroffenen von dem Glauben befreien, nichts tun zu können. Die OTWorld kann dazu beitragen, ein anderes Bild von uns zu zeigen - als mündige Menschen, die mit den richtigen Hilfsmitteln ihre Therapie im Griff haben."

Für die Erkrankungen sensibilisieren

"Die zumeist weiblichen Patientinnen mit Lip- oder Lymphödem haben oft einen langen Leidensweg und eine Arztodyssee hinter sich, bevor sie die richtige Diagnose erhalten und mit der Behandlung begonnen werden kann", erklärt Bandagistenmeisterin Petra Menkel, Vorsitzende des Fachverbandes für Orthopädietechnik Nordost e.V., stellvertretende Obermeisterin der Landesinnung für Orthopädietechnik Berlin-Brandenburg und im Auftrag des BIV-OT Mitgestalterin der Versorgungswelt "Lympherkrankungen". Die Dunkelziffer der Un- und Unterversorgten sei hoch, denn viele der betroffenen Frauen seien regelrecht "unsichtbar" und trauten sich gar nicht mehr hinaus. Ärzte müssten deshalb stärker für diese Krankheitsbilder sensibilisiert werden. "Genauso sollten die Mitarbeitenden in Sanitätshäusern genauer hinschauen, denn als ein bedeutsamer Teil des therapeutischen Teams tragen sie hohe Verantwortung", fordert Menkel. Die gesetzlichen Krankenkassen wiederum müssten begreifen, dass es sich um eine hochkomplexe, intime Therapie handele, die Zeit und spezielle Expertise brauche. Menkel: "Fehlbehandlungen haben schwere gesundheitliche und damit soziale Folgen - darunter Folgeerkrankungen wie Entzündungen der Haut, Ulcus-Bildung, die bis zu Amputationen führen können."

Lipödem und Lymphödem: Verschiedene Krankheitsbilder

Ein Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die nahezu ausschließlich bei Frauen auftritt und vererbbar zu sein scheint. Die genauen Ursachen sind unklar, ein Zusammenhang mit hormonellen Umstellungen in der Pubertät, während der Schwangerschaft oder der Menopause wird vermutet, da dann meist erste Symptome auftreten. Merkmale sind symmetrische Fettanlagerungen bei den Beinen, seltener sind ebenfalls die Arme betroffen. Neben den optischen Auswirkungen schränken Schmerzen, Berührungsempfindlichkeit sowie Spannung der Haut die Lebensqualität und Mobilität ein, auch ein früher Gelenkverschleiß kann eintreten. Laut Deutscher Gesellschaft für Phlebologie e.V. (DGP) sind in Deutschland geschätzt zwischen 500.000 und einer Million Frauen betroffen. Weitere Erkrankungen wie Adipositas können das Lipödem begleiten.

Das Lymphödem ist eine chronische Erkrankung, bei der das lymphatische System gestört ist - neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im menschlichen Körper. Die Lymphbahnen durchziehen den Körper entlang der Blutgefäße und befördern die Lymphflüssigkeit in Herzrichtung. Das Lymphsystem bewegt Nähr- und Abfallstoffe, entsorgt in den Lymphknoten Krankheitserreger wie Bakterien und Fremdkörper. Ist es beeinträchtigt, kann es zu Flüssigkeitsansammlungen kommen und das Gewebe schwillt an. Lymphödeme treten einerseits erblich bedingt auf (primäres Lymphödem), andererseits können äußere Einwirkungen wie Unfälle, Tumorerkrankungen oder Operationen die Abflussstörung auslösen (sekundäres Lymphödem). Im Gegensatz zum Lipödem kann die Schwellung einseitig auftreten, zum Beispiel einen Arm oder ein Bein betreffen. Sehr schwerwiegende Ausprägungen können bis zur Bewegungsunfähigkeit führen. Frauen erkranken häufiger an einem Lymphödem als Männer, aber es gibt auch etliche männliche Patienten.

Drei Versorgungswelten

Mit insgesamt drei neuen Versorgungswelten wirft die OTWorld spezielle Schlaglichter auf Krankheitsbilder zu den Schwerpunkten "Cerebralparese", "Lympherkrankungen" sowie "Einlagen". Die Sonderschauen liefern vielfältige Einblicke in moderne und auch evidenzbasierte Versorgungsmöglichkeiten. Alle Versorgungswelten können in Rundgängen erkundet werden.

Über die OTWorld

Die OTWorld ist der größte und international führende Branchentreffpunkt für alle Hersteller, Händler und Leistungserbringer in der modernen Hilfsmittelversorgung. Die Internationale Fachmesse und der Weltkongress OTWorld wenden sich mit einem einzigartigen Angebot an Orthopädie-Techniker, Orthopädieschuhmacher, Reha-Techniker, Therapeuten und Ärzte, Ingenieure, den medizinischen Fachhandel und Mitarbeiter der Kostenträger. Die nächste OTWorld findet vom 10. bis 13. Mai 2022 als internationales Vor-Ort-Event mit ergänzenden digitalen Angeboten in Leipzig statt.

Ideeller Träger der OTWorld ist der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT). Inhaber der Marke OTWorld und Veranstalter des Kongresses ist die Confairmed GmbH. Die Fachmesse verantwortet die Leipziger Messe GmbH.

OTWorld im Internet:

www.ot-world.com

www.instagram.com/otworld_leipzig

www.linkedin.com/otworld

#otworld22

Original-Content von: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, übermittelt durch news aktuell