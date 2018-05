Leipzig (ots) - Vom 15. bis 18. Mai 2018 wird Leipzig zum Weltzentrum für Orthopädie- und Reha-Technik. Die gesamte Branche trifft sich zur OTWorld, der global führenden Veranstaltung ihrer Art. Ob im hochkarätig besetzten Kongressprogramm oder auf der Weltleitmesse mit Ausstellern aller Kontinente: Die OTWorld verspricht wegweisende Diskussionen über die Zukunft der Hilfsmittelversorgung, internationalen Wissenstransfer sowie Innovationen der Extraklasse.

Pressegespräch mit anschließendem Rundgang Dienstag, 15. Mai 2018, 09.45 Uhr, Messehalle 3, Stand D04 (Bühne am Stand des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik)

Eröffnet und begleitet wird der Rundgang durch:

- Klaus-Jürgen Lotz, Präsident des Spitzenverbands der Orthopädie-Technik BIV-OT, ideeller Träger der OTWorld und Vertreter von über 4.500 Betrieben, die pro Jahr mehr als 20 Millionen Patientinnen und Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit Hilfsmitteln versorgen. Lotz informiert über die Trends in dieser zunehmend digitalen Branche.

- Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, der die Entwicklung der OTWorld beleuchtet.

- Prof. Dr. Volker Bühren, Kongresspräsident des Weltkongresses der OTWorld, langjähriger ärztlicher Direktor der BG Unfallklinik Murnau sowie Chefarzt der Unfallchirurgie & Sportorthopädie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Er erläutert, bei welchen Krankheitsbildern die technische Orthopädie (von orthopädischer Schuhversorgung, Orthesen bis Hightech-Prothesen) heute zum Einsatz kommt und wie sich dadurch Gesundheit sowie Mobilität erhalten oder verbessern lassen.

Fünf Aussteller präsentieren jeweils in ca. 15 Minuten ihre aktuellen Produkthighlights.

Prof. Hans Georg Näder, Gesellschafter und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Ottobock SE & Co. KGaA, stellt als Weltpremiere die neue Generation eines computergesteuerten Orthesensystems (C-Brace) vor - Hoffnung für Menschen, die im Rollstuhl sitzen und damit wieder gehen können. Mit der "Mustererkennung" (Pattern Recognition) präsentiert Näder eine lernende Steuerung für myoelektrische Armprothesen und wirft zudem einen Blick in die Zukunft der digitalen Werkstatt u.a. mit 3D-Druck. Heinrich Popow, mehrfacher Goldmedaillengewinner der Paralympics und Teilnehmer bei "Let's Dance" steht ebenfalls für Interviews zur Verfügung.

Zu Gast ist Skicross-Weltmeisterin Andrea Limbacher (instagram.com/andrealimboo/). Hilfsmittel verhalfen der Österreicherin nach Kreuzbandriss 2016 und schwerem Sturz 2017 zum Start bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Außerdem: Als Weltneuheit eine Therapie-App mit Trainingsprogrammen bei Knieproblemen, u.a. auf Schmerzempfinden abgestimmt sowie eine neuartige Orthese für Patienten mit mittlerer und fortgeschrittener Gonarthrose.

Pferde, Fitness, Tanzen gehören zu den Hobbys von Lisa Brockschmidt (niemehrkaltefuesse.com). Mit neun Jahren verlor sie beide Unterschenkel und einen Teil der Finger. Die Studentin präsentiert ihren speziellen Prothesenfuß, mit dem sie auch Absatzschuhe tragen kann. Bertolt Meyer, Psychologie-Professor an der TU Chemnitz, trägt eine bionische Prothesenhand (twitter.com/myo). Seine Forschung nennt er auch "Mesearch", legt in der Freizeit als DJ auf.

In der World of Compression von medi stehen Produktneuheiten in der Lymphologie im Mittelpunkt.

Modernes Design und Funktion schließen sich nicht aus. Wohin der Trend bei Hilfsmitteln auch optisch geht, zeigt RUSSKA, Mitglied in der AG Sanitätshaus der OTWorld. So ist ein faltbares Elektromobil zu sehen, das sich zusammengeklappt ziehen lässt wie ein Rollkoffer. Komfort und digitale Technologien verbindet ein kabel- und schlauchloses Blutdruckmessgerät, bei dem sich die Werte per Smartphone überwachen lassen.

