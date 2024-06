Sojern

Sojern jetzt auf dem Oracle Cloud Marketplace verfügbar

Verbessern Sie das Engagement Ihrer Gäste in Echtzeit und optimieren Sie Ihre Marketingaktivitäten mit Sojerns Guest Experience Solutions auf der Oracle Hospitality Integration Platform

Sojern, eine führende digitale Marketingplattform für die Reisebranche und Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), gab heute bekannt, dass seine Suite von Guest Experience Solutions auf dem Oracle Cloud Marketplace verfügbar ist und auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) eingesetzt und über die Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP) in OPERA Cloud integriert werden kann. Der Oracle Cloud Marketplace ist ein zentrales Repository für Unternehmensanwendungen, die von Oracle und Oracle-Partnern angeboten werden.

Die Sojern Guest Experience Solutions ermöglicht es Hotelvermarktern, Fragen zu beantworten, Gästeprobleme zu lösen und Upselling-Services während der gesamten Kundenreise anzubieten.

Der Oracle Cloud Marketplace ist eine zentrale Anlaufstelle für Oracle-Kunden, die auf der Suche nach vertrauenswürdigen Geschäftsanwendungen und -services sind, die einzigartige Lösungen bieten, einschließlich solcher, die Oracle Fusion Cloud Applications erweitern.

OCI ist eine umfassende und breit gefächerte Plattform von Cloud-Infrastrukturdiensten, die es Kunden ermöglicht, eine breite Palette von Anwendungen in einer skalierbaren, sicheren, hochverfügbaren und leistungsstarken Umgebung zu erstellen und auszuführen. Von der Anwendungsentwicklung und Geschäftsanalyse bis hin zu Datenmanagement, Integration, Sicherheit, KI und Infrastrukturdiensten, einschließlich Kubernetes und VMware, bietet OCI umfassende Sicherheit, Leistung und Kosteneinsparungen. Darüber hinaus bietet die verteilte Cloud von OCI mit den Optionen Multi-Cloud, Hybrid-Cloud, Public-Cloud und Dedicated-Cloud den Kunden die Vorteile der Cloud mit einer größeren Kontrolle über die Datenresidenz, den Standort und die Befugnisse, sogar über mehrere Clouds hinweg. Auf diese Weise können Kunden Unternehmens-Workloads schnell und effizient in die Cloud verlagern und gleichzeitig die strengsten Compliance-Anforderungen erfüllen.

„Der Beitritt zum Oracle Cloud Marketplace ist ein wichtiger Meilenstein für Sojerns Kunden aus dem Gastgewerbe. Diese bidirektionale Schnittstelle verbessert die Interaktion mit den Gästen in Echtzeit und bietet eine Reihe von Tools, die das Gästeerlebnis und die betriebliche Effizienz bei OHIP verbessern. Der Reputation Manager von Sojern ermöglicht es Hoteliers, mithilfe von generativer KI für automatisierte Antworten effizient Feedback zu sammeln und zu verwalten. Kunden aus dem Gastgewerbe werden auch Zugang zu fortschrittlichem Text- und E-Mail-Marketing haben, zusammen mit automatischer Abstimmung, was Marketing, Leistung und Messung vereinfacht", sagte Noreen Henry, Chief Revenue Officer, Sojern. „Die Teilnahme von Sojern am Oracle Cloud Marketplace stärkt unser Engagement für die Oracle-Community und ermöglicht es Kunden, die Vorteile der Sojern Guest Experience Solutions auf einfache Weise zu nutzen. Wir freuen uns darauf, die Möglichkeiten des OCI zu nutzen, um unsere Geschäftsziele zu erreichen."

Informationen zu Sojern

Sojern ist eine führende Plattform für Reisemarketing, die das Wachstum und die Rentabilität der Reisebranche steigern soll. Die Sojern Travel Marketing Platform besteht aus einer Reihe von benutzerfreundlicher Software und Dienstleistungen, die unübertroffene Einblicke in die Bedürfnisse von Reisenden, intelligente Zielgruppen, Multichannel-Aktivierung und -Optimierung sowie ein vernetztes Gästeerlebnis bieten – alles an einem einzigen Ort. Mehr als 10.000 Reisevermarkter vertrauen jährlich auf unsere Plattform, um Reisende zu finden, zu gewinnen, zu konvertieren und zu binden. Sojern wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, mit Teams in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.

Informationen zum Oracle PartnerNetwork

Das Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das es Partnern ermöglichen soll, den Übergang zur Cloud zu beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen. Das OPN-Programm ermöglicht es den Partnern, sich mit Oracle über Tracks zu vernetzen, die auf die Art und Weise, wie sie auf den Markt gehen, abgestimmt sind: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die auf Oracle Cloud aufbauen oder in Oracle Cloud integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologie weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, bereitstellen und verwalten; Industry Healthcare für Partner, die kommerziell verfügbare Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die auf Oracle Cloud- und Oracle Health-Technologien aufbauen; und License & Hardware für Partner, die Oracle-Softwarelizenzen oder -Hardware-Produkte entwickeln, warten oder verkaufen. Kunden können ihre Geschäftsziele mit OPN-Partnern vorantreiben, die Expertise in einer Produktfamilie oder einem Cloud-Service erworben haben. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.oracle.com/partnernetwork

