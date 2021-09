Sojern

Sojern und Roiback kooperieren, um Hoteliers bei der Steigerung von Direktbuchungen und Rentabilität zu unterstützen

London (ots/PRNewswire)

Sojern, ein führender Anbieter von digitalen Marketinglösungen für die Reisebranche, und Roiback, ein marktführendes Technologieunternehmen, das sich auf die Förderung des Direktvertriebs für unabhängige Hotels und Ketten spezialisiert hat, haben sich zusammengeschlossen, um Hoteliers leistungsstarke Multichannel-Medienlösungen anzubieten, die darauf abzielen, Direktbuchungen zu fördern.

Die Partnerschaft ermöglicht es Hoteliers, ihre Kunden über Multichannel-Medienlösungen zu erreichen und so den Direktverkauf und die Rentabilität zu steigern. Mit Sojern erweitert Roiback seine eigene, auf das Gastgewerbe spezialisierte Agentur für digitales Marketing und bietet seinen Kunden eine intelligente Werbeplattform, die speziell für Reisevermarkter entwickelt wurde.

Sojern und Roiback werden sich auf die Regionen Naher Osten und Asien-Pazifik, Iberien und Lateinamerika konzentrieren.

"Wir freuen uns, dass wir nun, da sich die Reisebranche von den weltweiten Sperrungen und grenzüberschreitenden Beschränkungen erholt hat, eine weitere erfolgreiche Partnerschaft mit einem Marktführer im Bereich der Direktbuchung eingehen können. Wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Kunden erstklassige Strategien und Produkte zu liefern", so Josh Beckwith, Leitender Direktor bei Sojern.

Roiback ist ein weltweit führendes Unternehmen der Reisetechnologie. Fünf Jahre in Folge wurde das Unternehmen bei den World Travel Awards als "Europe's Best Hotel Reservation Solution Provider" ausgezeichnet und ist bei den kommenden World Travel Tech Awards 2021 für den Titel "World's Best Hotel Booking Solutions Provider" nominiert.

"Das Marketing im Gastgewerbe ist ein anspruchsvoller Bereich, in dem es immer mehr Kanäle und Lösungen gibt. Bei Roiback haben wir eine Agentur für digitales Marketing, die auf das Gastgewerbe spezialisiert ist, und mit dieser Partnerschaft wollen wir sie weiter ausbauen. Unsere Hotelkunden werden von einfachen und effektiven Lösungen profitieren, um ihre digitalen Marketingstrategien zu stärken und ihre Leistung im direkten Channel zu verbessern", sagt Felipe Bravo, Leiter von Roiback Digital.

Informationen zu Sojern

Sojern ist eine führende digitale Marketing-Plattform für Reiseveranstalter. Auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und Daten über die Absichten von Reisenden bietet Sojern Multichannel-Marketinglösungen zur Steigerung der direkten Nachfrage. 10.000 Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämter und Reisevermarkter zählen jährlich auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt zu gewinnen und zu überzeugen.

Informationen zu RoibackRoiback bietet großen Hotelketten und unabhängigen Hotels eine außergewöhnliche Technologie und Dienstleistungen für Direktbuchungsmaschinen. Roiback wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palma de Mallorca (Spanien), das weithin als das Silicon Valley der Reisebranche gilt. Roiback betreut einen großen Kundenstamm von Hotels in über 50 Ländern. Roiback wurde bei den renommierten World Travel Awards zum fünften Mal in Folge als "Europas führender Anbieter von Hotelbuchungslösungen" ausgezeichnet.

