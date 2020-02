Sojern

Sojern bietet ab sofort datengestützte Reise-Marketinglösungen für Betreiber von Attraktionen rund um die Welt

Reise- und Freizeitveranstalter können ab sofort nahtlos digitale "Always-on" Multikanal-Werbekampagnen erstellen, die das Online-Geschäft fördern

Sojern, ein führender Anbieter von digitalen Reise-Marketinglösungen, gab heute bekannt, das Leistungsangebot für Betreiber von Attraktionen rund um die Welt erweitert zu haben. So soll eine Alternative zu den hohen Provisionsraten von Online-Reisebüros (Online Travel Agencies, OTAs) geboten werden. Durch Abonnement-Pakete hilft Sojern Betreibern von Attraktionen nun unabhängig ihrer Größe, ihre Touren, Aktivitäten und Erlebnisangebote über Facebook, Instagram, programmatische Videos und Display-Werbung zu vermarkten. Für eine mögliche Unterstützung durch Suchmaschinen-Marketing werden derzeit mit US-Kunden Betatests durchgeführt.

Verbraucher nehmen Buchungen für Touren, Erlebnisse und Attraktionen zunehmend online vor. Doch erweist sich das Marketing für diese Verbrauchergruppe oft als schwierig. Vielen Unternehmen fehlt die nötige Zeit, Expertise und Technologie, um einen umfangreichen digitalen Marketing-Mix zu managen, über den sie Verbraucher online erreichen können.

Sojern verfügt über die richtigen Tools, Kenntnisse und Technologien, um Personen zu identifizieren, anzusprechen und zu beeinflussen, die zu einem lokalen Markt reisen. Darüber hinaus ist es möglich, potenzielle lokale Kunden zu ermitteln, die aktiv nach Unternehmungen suchen. Mit den erstklassigen digitalen Marketinglösungen von Sojern können Reise- und Freizeitveranstalter mühelos Urlauber ausfindig machen, die sich über Unternehmungen am Reiseort erkunden und beeinflussen, ob sie die Webseite der jeweiligen Attraktion aufrufen. Das Abonnement von Sojern umschließt auch die kreative Entwicklung von HTML5-Anzeigen, Metriken zu Kampagnenerfolg und Echtzeit-Einblicke in die Märkte über ein kontinuierlich aktualisiertes Dashboard.

"Vielen Kunden fällt es schwer genug, ein Geschäft zu führen. Sie wissen zwar, dass digitales Marketing unumgänglich ist, aber ist dies oft nur ein weiterer Punkt auf einer bereits ausführlichen Liste von Aufgaben, die zu erledigen sind, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Ein zuverlässiger Partner, der ihr digitales Marketing übernimmt, räumt jede Woche mehrere Stunden Arbeitszeit frei, die genutzt werden können, um Kunden ein großartiges Erlebnis zu garantieren", so Kurt Weinsheimer, Chief Solutions Officer von Sojern. "Der Versuch komplexe Kampagnen auf Instagram, Facebook und Google auf eigene Faust zu optimieren, ist nicht wirklich skalierbar. Das sieht jedoch anders aus, wenn man hierfür auf einen guten Partner und eine Lösung bauen kann, die dem Budget entspricht. Die Werbe-Abonnementpakete von Sojern beginnen bei nur wenigen Hundert Dollar pro Monat. Sie nutzen Echtzeit-Reisedaten und -Einblicke, um Verbraucher auf die Webseiten der jeweiligen Attraktionen zu lenken und den Umsatz zu steigern."

"An Sojern hat uns gefallen, dass eine intelligentere Werbung mit ausgezeichneter Kapitalrendite geboten wird", erklärte Reinier Van der Maat, CEO von Overland Ireland. "In unserem vom Wettbewerb geprägten Umfeld muss man etwas härter und intelligenter vorgehen als die Konkurrenz, um sich zu behaupten - und hier kommt Sojern ins Spiel."

Weitere Informationen zu Sojerns digitalen Marketinglösungen für Attraktionen finden Sie unterwww.sojern.com/attractions

Informationen zu Sojern

Sojerns digitale Reise-Marketinglösungen beruhen auf über einem Jahrzehnt Erfahrung mit der Analyse des gesamten Prozess von Urlaubern, von der Reisesuche bis zur Buchung. Das Unternehmen bringt Reisende vom Traum zum Ziel, indem es auf der Sojern Traveler Plattform Mehrkanal-Branding- und Performance-Lösungen für mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt aktiviert. Sojern wurde sechs Jahre hintereinander als Deloitte Technology Fast 500-Unternehmen ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und beschäftigt 600 Mitarbeiter in Berlin, Dubai, Dublin, Hongkong, Istanbul, London, Mexiko-Stadt, New York, Omaha, Paris, São Paulo, Singapur und Sydney.

