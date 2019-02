Sojern

Sojern veröffentlicht Ergebnisse der bisher umfangreichsten Befragung globaler Reisevermarkter

San Francisco (ots/PRNewswire)

Über 600 Reisevermarkter aus 46 Ländern beteiligten sich an der Umfrage

Sojern, ein führender Anbieter digitaler Marketinglösungen für die Reiseindustrie, veröffentlichte heute einen aktuellen Bericht mit dem Titel "State of the Industry: The 2019 Report on Travel Advertising". Mit über 600 Umfrageteilnehmern, die 46 Länder rund um den Globus repräsentierten, handelt es sich um die bisher umfangreichste globale Studie, die sich ausschließlich Reisevermarktern widmet. Die Ergebnisse decken einen umfassenden Themenbereich ab, der sich unter anderem mit Investitionen in soziale Netzwerke und Personalisierung, Technologieübernahme sowie der Wirksamkeit von Medienkanälen beschäftigt.

"Mit über 8.500 Kunden weltweit setzen wir uns tagtäglich bis ins kleinste Detail mit sämtlichen Einzelheiten des Reisevertriebs auseinander. Wir sind uns bewusst, dass sich Vermarkter in allen Bereichen der Reiseindustrie besonderen Herausforderungen gegenübersehen - angefangen bei nervenaufreibenden Finanzplänen bis hin zur Bereitstellung personalisierter Kundenerfahrungen, um mit mobiler Technologie und dem raschen Wandel der digitalen Marketing-Branche Schritt halten zu können. Wir haben uns die Frage gestellt, welche Folgen es hätte, wenn wir unsere Sichtweisen miteinander teilen und uns über Best Practices austauschen würden?" so Jackie Lamping, Vice President of Marketing bei Sojern.

Zu den Umfrageteilnehmern zählen sowohl Reiservermarkter, die Jahresbudgets von weniger als 50.000 Dollar maximieren möchten als auch jene, die Multi-Millionen-Dollar-Budgets verwalten und Handelsmarken der Bereiche Fluggesellschaften, Hotels, Destinationsmarketingunternehmen (destination marketing organizations, DMOs), Kreuzfahrtunternehmen, Online-Reiseanbietern (online travel agencies, OTAs), Metasearch, Attraktionen, Homesharing etc. repräsentieren. Der Bericht ist Pflichtlektüre für Reisevermarkter, die die Best Practices der Branche besser verstehen und ihre Vorgehensweise als Richtwert für andere in diesem Geschäftsbereich tätigen Akteure festlegen möchten.

Für weitere Informationen zu den Ergebnissen, steht Ihnen der vollständige Bericht State of the Industry: The 2019 Report on Travel Advertisinghier zum Download zur Verfügung.

Informationen zu Sojern

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Unternehmnen auf die Daten von Reisenden spezialisiert, die Auskunft über den Weg zur Kaufentscheidung geben. Durch die Aktivierung mehrkanäliger Branding- und Performance-Lösungen auf der Sojern Traveler-Plattform für über 8.500 Kunden weltweit unterstützt das Unternehmen Reisende bei der Verwirklichung ihrer Reiseträume. Sojern wurde sechs Jahre in Folge als ein Deloitte Technology Fast 500-Unternehmen ausgezeichnet und hat seinen Haupsitz in San Francisco. Weitere Niederlassungen befinden sich in Berlin, Dubai, Dublin, Hong Kong, Istanbul, London, Mexico City, New York, Omaha, Paris, Singapur und Sydney.

