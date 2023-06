VALID

Valid arbeitet mit Cobira zusammen, um die Interkonnektivität zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken zu ermöglichen

Beide Unternehmen werden ihre neue Lösung auf dem MVNOs World Congress im Juni 2023 vorstellen.

Valid, der Verfechter interoperabler eSIM-Dienste, hat sich mit Cobira, einem bewährten B2B-Anbieter für sichere IoT-Konnektivität, zusammengetan, um ihr bahnbrechendes Angebot für private Netzwerke vorzustellen. Diese Lösung ermöglicht es IoT/M2M- und Verbrauchergeräten, nahtlos zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken zu wechseln und eine ununterbrochene Konnektivität aufrechtzuerhalten.

Laut ABI Research wird die Nachfrage nach privaten Netzwerken bis 2030 einen Umsatz von $ 64 Milliarden US-Dollar generieren. Während Mobilfunknetze eine Reihe von Mobilfunktechnologien von 2G bis 5G umfassen, hat die Einführung der 5G-Technologie die Nachfrage nach privaten Netzwerken erhöht, die eine sichere und zuverlässige Konnektivität bieten, was sie für unternehmenskritische Operationen, IoT-Implementierungen und Datenschutz attraktiv macht. Diese privaten Netzwerke bieten Abdeckung in Outdoor-Standorten wie Häfen und Bergwerken und in Innenräumen wie Produktionslinien, Lagerhäusern, sicheren Gebäuden und Gesundheitssystemen.

Die Partnerschaft kombiniert die modernste interoperable Technologie von Valid, einschließlich einer Reihe von Applets, mit dem Connectivity Management Service von Cobira und deren Global Data Coverage over Public Networks, die einen kontrollierten Mechanismus zur Identifizierung privater Netzwerke bieten und bei Bedarf einen reibungslosen Wechsel zu öffentlichen Netzwerken ermöglichen. Das SIM- oder eSIM-Modul, das in herausnehmbaren oder gelöteten Formaten erhältlich ist, verwaltet sicher den Switch-Mechanismus, speichert die anwendbaren Geschäftsregeln und steuert sie am Edge, während es gleichzeitig potenziell remote verwaltet werden kann.

Thomas Brandt-Knudsen, CCO von Cobira, erklärt: „Private Netzwerke gewinnen schnell an Bedeutung und bieten neue Möglichkeiten für Infrastrukturanbieter, Systemintegratoren und Mobilfunkbetreiber weltweit. Unsere Zusammenarbeit mit Valid ermöglicht es uns, unsere Konnektivitätsdienste auf neue Kunden auszuweiten und dieses aufstrebende Segment innerhalb der Mobilfunkbranche zu fördern. Wir freuen uns, Teil dieser innovativen Initiative zu sein, welche die Konnektivität öffentlicher Netzwerke nutzt, um private Umgebungen zu stärken."

Pierre Lassus, SVP of Global Software & Services von Valid Mobile, hob das Engagement des Unternehmens hervor, Kunden zu helfen, in privaten Netzwerkumgebungen erfolgreich zu sein. „Unsere neue Lösung, die in Zusammenarbeit mit Cobira und unseren speziellen Beratungsdiensten entwickelt wurde, optimiert das Zusammenspiel zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken. Dies garantiert, dass die Geräte auch dann verbunden bleiben, wenn sie sich über die geografischen Grenzen des privaten Netzwerks hinaus bewegen, und zwar sicher und zuverlässig", erklärt er.

Die Zusammenarbeit zwischen Valid und Cobira schafft die Voraussetzungen für die Revolutionierung von Konnektivitätserfahrungen, die es IoT- und Verbrauchergeräten ermöglicht, reibungslos über private und öffentliche Netzwerke zu arbeiten. Mit ihrem Fachwissen und ihren innovativen Lösungen sind die beiden Unternehmen in der Lage, die Zukunft der Netzwerkkonnektivität zu gestalten und Unternehmen und Privatpersonen in einer zunehmend vernetzten Welt noch besser zu unterstützen.

Weitere Informationen über das Private Networks-Angebot und die Zusammenarbeit von Valid und Cobira finden Sie unter www.valid.com.

Am 6 Juni , während des MVNOs World Congress 2023 in Amsterdam im Hotel Okura, werden Pierre Lassus, SVP von Valid's Software & Services sowie Thomas Brandt-Knudsen, CCO von Cobira, über dieses neue Angebot sprechen und erläutern, wie MNOS, MVNOs und MVNEs in der Umgebung privater Netzwerke erfolgreich sein können. Registrieren Sie sich hier für die Teilnahme.

Informationen zu Cobira

Das dänische Unternehmen Cobira ist bestrebt, der perfekte Partner zu sein, wenn es darum geht, Unternehmen als Konnektivitätsanbieter zu befähigen. Mit unseren Kompetenzen und Kenntnissen im Bereich Konnektivität helfen wir unseren Kunden, sichere, zuverlässige, verwaltbare und skalierbare Lösungen zu entwickeln, die ihr IoT-fähiges Unternehmen zum Erfolg führen.

Mit einem neuen Blick auf die IoT-Konnektivität wurde Cobira im Jahr 2020 von ehemaligen Kollegen gegründet, die alle über frühere Erfahrungen im IoT-Konnektivitätsgeschäft und viele Jahre Erfahrung im Telco-Geschäft verfügen. Gemeinsam haben sie den Traum, Unternehmen dabei zu helfen, ihr Geschäft mithilfe des IoT zu optimieren.

Informationen zu Valid

Valid (B³: VLID3 - ON) bietet maßgeschneiderte Lösungen, die neue Technologien integrieren, um sichere und vertrauenswürdige Erfahrungen zu ermöglichen. Von Daten, Zahlungen, Identität und Mobile bis hin zu IoT, Track and Trace, digitaler Zertifizierung und Agritech bietet Valid ein breites Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen, welche die digitale Transformation der Unternehmen unserer Kunden beschleunigen. Mit über 60 Jahren Erfahrung und mehr als 4.000 Mitarbeitern in 16 Ländern ist Valid der größte Aussteller von Ausweisdokumenten in Brasilien, gehört zu den 5 größten Herstellern von SIM-Karten und ist der weltweit größte Hersteller von Bankkarten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.valid.com.

