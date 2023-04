Huawei Enterprise

Huawei verlängert sein 2-Wochen-Lieferprogramm für Speicherprodukte

Das Storage-Fast-Track-Programm von Huawei umfasst jetzt mehr Produkte und ist in 35 europäischen Ländern bis zum 31. Dezember 2023 verfügbar.

Huawei erweitert sein Lieferprogramm für All-Flash-Storage um neue Hardware: Neben den Lösungen OceanStor Dorado 3000 V6 und 5000 V6 umfasst das Portfolio nun auch die Einstiegsprodukte OceanStor Dorado 2000 und ab Juli OceanProtect X3000, die kürzlich auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt wurden. Kunden und Partner, die ausgewählte Huawei-Speicherprodukte bis zum 31. Dezember 2023 bestellen, erhalten diese innerhalb von zwei Wochen.

„Dieses Jahr nehmen wir neue Speicherprodukte in unser Angebot auf", sagt Todd Sun, Vice President der Huawei Europe Enterprise Business Group. „Wir werden unsere Vertriebspartner und Kunden bei ihrer Digitalisierung unterstützen und ihnen die besten Lösungen zur Verfügung stellen, damit sie kostengünstiger und effizienter werden. Im Jahr 2022 haben bereits viele Kunden Speicherlösungen über unser Fast-Track-Programm bestellt. In einigen Fällen konnten wir die Lieferzeiten sogar auf nur drei Werktage verkürzen."

Verfügbar in 35 Ländern Das Huawei Storage Fast-Track-Programm gilt für Partner und Kunden in 35 europäischen Ländern: Albanien, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und Schweiz. „Wir konzentrieren uns auf qualitativ hochwertige Lösungen für unsere Partner und unterstützen sie mit einer schnellen und einfachen Bereitstellung", sagt Sun. Huawei ist ein etablierter Anbieter im Bereich Speichersysteme und wurde im Magic Quadrant von Gartner sieben Jahre in Folge als Marktführer für Primärspeicher anerkannt.

Neue Produkte Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind zunehmend auf Speicherlösungen der Einstiegsklasse angewiesen, um ihren eigenen digitalen Wandel zu beschleunigen. Viele KMU haben jedoch mit einem Mangel an IT-Personal und hohen Betriebs- und Wartungskosten für Rechenzentren zu kämpfen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Huawei das branchenweit erste Portfolio für Primär- und Backup-Speicher der Einstiegsklasse entwickelt, um KMU beim Aufbau kostengünstiger Datenspeichersysteme zu unterstützen. Eines der Highlights in diesem neuen All-Flash-Speicherportfolio für KMU ist der OceanStor Dorado 2000, ein System, das für eine einfache Speicherung konzipiert wurde und in drei einfachen Schritten implementiert werden kann. Dorado 2000 verbessert die Effizienz um 20 Prozent, reduziert den Stromverbrauch um 30 Prozent und erreicht mit seinem vierstufigen System eine hohe Zuverlässigkeit und eine Verfügbarkeit von 99,9999 Prozent. Für ein möglichst einfaches Backup hat Huawei darüber hinaus die Speicherlösung OceanProtect X3000 entwickelt. Sie verfügt über eine A-A-Architektur, die ein sekundenschnelles Failover gewährleistet, Kapazität und Leistung proaktiv vorhersagt und die routinemäßige Wartung und Instandhaltung vereinfacht. OceanProtect X3000 verfügt über spezielle Technologien, die eine 20-prozentige Steigerung der Komprimierungsleistung ermöglichen. OceanStor Dorado 2000 ist ab sofort im Storage Fast-Track-Programm von Huawei für eine zweiwöchige Lieferung enthalten; OceanProtect X3000 wird ab Juli 2023 in das Programm aufgenommen.

Weitere Einzelheiten zum Fast-Track-Programm für die Speicherprodukte von Huawei finden Sie hier. Kunden und Partner können sich auch an ihre lokale Huawei-Niederlassung oder ihren Vertriebspartner wenden, um ein Angebot zu erhalten.

Informationen zu Huawei Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

