Huawei gibt Versprechen zu zweiwöchigen Lieferfristen für Flash-Speicherlösungen

- Verlängerung der zweiwöchigen Lieferaktion für Netzkomponenten bis zum 30. Juni angekündigt

Huawei garantiert, ausgewählte Flash-Storage-Produkte und typische Konfigurationen innerhalb von zwei Wochen zu liefern, nachdem es angekündigt hat, dass die Zeit für den Einsatz von Flash-Storage in Rechenzentren gekommen sei.

Die garantierte schnelle Lieferung von Flash-Speicherlösungen wie dem All-Flash-Speicher Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 und dem Hybrid-Flash-Speicher Huawei OceanStor 2600 V5 hilft Kunden, Störungen in der Lieferkette zu überwinden. Huawei hat außerdem Pläne zur Verlängerung der zweiwöchigen Fast Track 2.0-Lieferaktion für Netzwerkkomponenten wie Switches, Access Points (APs) und Router bis zum 30. Juni bekannt gegeben und unterstreicht damit sein Engagement für einen schnellen und zuverlässigen Zugang zu seinen Produkten.

Huawei hat sein Zwei-Wochen-Lieferversprechen als Reaktion auf die weltweite Nachfrage von Unternehmen eingeführt, die ihre Netzwerke modernisieren und neue globale Standorte innerhalb kürzerer Zeiträume einrichten wollen. Dies wird den Kunden helfen, ihre Abläufe zu rationalisieren und die mit längeren Vorlaufzeiten verbundenen Kosten zu senken.

Durch die Kombination der innovativen Hardware von Huawei, des intelligenten FlashLink®-Algorithmus, der branchenführenden SmartMatrix-Architektur und eines gatewayfreien aktiv-aktiven Lösungsdesigns setzt der All-Flash-Speicher Huawei OceanStor Dorado neue Maßstäbe für die Speicherleistung und -zuverlässigkeit und bietet Datendienste für geschäftskritische Unternehmensanwendungen. Er eignet sich hervorragend für eine Reihe von Szenarien, von Datenbanken und Virtualisierung bis hin zu Big Data Analytics, und ist für eine Vielzahl von Branchen geeignet.

Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 ist ein benutzerfreundliches und kosteneffektives All-Flash-Speichersystem, das für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 ist die nächste Generation von Midrange-All-Flash-Speichersystemen und dank der großen Speicherkapazität und schnellen Datenzugriffs für die hohen Anforderungen mittlerer und großer Unternehmen an Verfügbarkeit, Auslastung und Benutzerfreundlichkeit gerüstet.

Als intelligentes Hybrid-Flash-Speichersystem der nächsten Generation, das für wachstumsstarke Unternehmen und die Niederlassungen großer Unternehmen entwickelt wurde, ist Huawei OceanStor 2600 V5 mit einer erstklassigen Hardwareplattform ausgestattet, die leistungsstarke Konvergenzfunktionen und intelligente Verwaltungssoftware bietet. Das Speichersystem bietet herausragende Funktionalität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Betriebs- und Wartungsfunktionen (O&M) und bietet flexible Backup- und Disaster Recovery (DR)-Lösungen für ein hohes Maß an Geschäftskontinuität und Datensicherheit.

Huawei hat sich in diesem Bereich einen Namen gemacht und wurde im Magic Quadrant von Gartner in sechs aufeinander folgenden Jahren als Marktführer für Primärspeicher anerkannt.

Todd Sun, Vizepräsident der Western Europe Enterprise Business Group von Huawei, kommentierte: „Wir sind bestrebt, unseren Kunden bei der Überwindung langer Lieferzeiten zu helfen, indem wir ihnen weiterhin Zugang zu unserem Angebot an Flash-Speicherlösungen bieten. Die Zeit ist reif für den Einsatz von Flash-Speicherlösungen in Rechenzentren, zumal diese nun durch kürzere Vorlaufzeiten einen zusätzlichen Nutzen bieten.

„Huawei ist bestrebt, mit Kunden und Partnern in jedem Sektor zusammenzuarbeiten, um modernste Speicher- und Netzwerklösungen zu liefern, und unterstützt sie mit Rabatten und unserer zweiwöchigen Lieferverpflichtung im Rahmen unserer Fast-Track-Initiativen."

Die Flash-Speicher-Aktion läuft bis zum 31. Dezember für Kunden in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, der Republik Irland, Portugal, Spanien und der Schweiz.

Informationen zu den Fast-Track-Förderungen für Flash-Speicher und Netzwerklösungen finden Sie online. Die Kunden können sich für ein Angebot an ihr örtliches Huawei-Büro oder an ihre Vertriebshändler wenden.

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 105.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

