Digium bringt budgetfreundliche IP-Telefone für Asterisk auf den Markt

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Neue Telefone der A-Series sind das optimale Angebot für Asterisk-basierte Systeme

Digium, Inc., das Asterisk-Unternehmen, kündigte heute die IP-Telefone der A-Series an, eine Produktlinie mit erschwinglichen Tischtelefonen für Asterisk-basierte Systeme. Die neuen IP-Telefone stellen mit ihren hochwertigen Komponenten und einer optimalen Funktionspalette für budgetbewusste Asterisk-Nutzer das beste Angebot auf dem Markt bereit. Die Preisgestaltung fängt bei niedrigen 59 USD an, wobei jedes Modell ein Vollfarb-Display, HD-Voice und Multiline-Funktionalität beinhaltet. Die neuen A-Series-Telefone für Asterisk bieten zu einem günstigen Preis IP-Telefone der höchsten Qualität und hinter ihnen steht Digium, der Erfinder, Sponsor und Bewahrer des Asterisk-Projekts.

"Asterisk, die weltweit beliebteste Open-Source-Plattform für Kommunikation wird von Entwicklern benutzt, um anspruchsvolle und individuell angepasste Kommunikationslösungen zu schaffen und um günstige oder kostenlose Alternativen zu proprietären Telefonsystemen zu finden. Diese Systeme erfordern häufig budgetfreundliche IP-Telefone und die neuen A-Series-Telefone für Asterisk erfüllen diesen Bedarf", sagte Charlie Wilson, Direktor für Entwicklerprodukte bei Digium. "Nutzern stehen jetzt verlässliche Telefone mit der Asterisk-Marke zur Verfügung, die ihre Asterisk-basierten Systeme ergänzen werden und die für eine komplette Sorgenfreiheit außerdem von Digium begleitet und unterstützt werden. Darüber hinaus fördern Käufe der A-Series-Telefone die Finanzierung des Asterisk Open-Source-Projekts und unterstützen die breitere Asterisk-Community."

Die neuen Telefone der A-Series sind einfach zu bedienen und arbeiten mit Asterisk-basierten Telefonsystemen, darunter auch jene, die kostenlos vertrieben werden wie AsteriskNOW, Issabel, Wazo und andere. Die Telefone bieten ein unkompliziertes Einsatzverfahren und können einfach über eine erweiterte Web-Schnittstelle verwaltet werden. Zusätzlich sind die meisten Modelle mit Gigabit-Durchgangsports ausgestattet, um den fortgeschrittenen Netzwerk-Anforderungen der Asterisk-Nutzer zu entsprechen.

Die neuen Digium IP-Telefone der A-Series für Asterisk umfassen die folgenden Modelle:

- A30 - Ein Gigabit-Telefon der Führungsebene mit einem 4,3 Zoll Vollfarb-Display, Registrierung von 6 Leitungen, 10 Schnellwahltasten/Besetztlampenfeldern (BLF) mit bis zu 45 Kontakten, Energieversorgung durch Power-over-Ethernet (PoE) und 10/100/1000BASE-T Netzwerkports. - A25 - Ein Gigabit-Telefon der mittleren Ebene mit zwei Vollfarb-Displays, Registrierung von 4 Leitungen, 6 Schnellwahltasten/Besetztlampenfeldern (BLF) mit bis zu 30 Kontakten, Energieversorgung durch Power-over-Ethernet (PoE) und 10/100/1000BASE-T Netzwerkports. - A22 - Ein Gigabit-Telefon der Einstiegsebene mit einem 2,8 Zoll Vollfarb-Display, Registrierung für 2 Leitungen, Energieversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) und 10/100/1000BASE-T Netzwerkports. - A20 - Ein günstiges Telefon der Einstiegsebene mit einem 2,8 Zoll Vollfarb-Display, Registrierung für 2 Leitungen, Energieversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) und 10/100BASE-T Netzwerkports.

Mit der Einführung der A-Series-Telefone eröffnet Digium ein neues Segment des IP-Telefonmarkts, indem für Kunden eine kostengünstigere Option zur Auswahl gestellt wird. Die Telefone ergänzen die mit Preisen ausgezeichneten Premium-Geschäftstelefone der D-Series von Digium, die Plug-and-Play-Betrieb, fortschrittlichste Anwendungen und die Funktionalität liefern, individuell angepasste Integrationen mit Asterisk-Telefonsystemen zu entwickeln. Das D80 IP-Telefon ist das Flaggschiff-Angebot von Digium - ein komplett per Touchscreen bedienbares IP-Geschäftstelefon für Nutzer, die Wert auf eine beispiellose Anwendererfahrung legen.

Die neuen Digium IP-Telefone der A-Series für Asterisk werden ab Anfang März 2018 mit folgenden unverbindlichen Preisempfehlung erhältlich sein (in USD): A20 - 59 $, A22 - 89 $, A25 - 119 $ und das A30 - 169 $. Weitere Informationen über die neuen Digium IP-Telefone der A-Series für Asterisk finden Sie unter www.digium.com/phonesforasterisk. Um einen Wiederverkäufer oder Vertriebshändler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte die Website www.digium.com/where-to-buy. Falls Sie Interesse daran haben, ein Digium-Partner zu werden, dann besuchen Sie bitte die Website www.digium.com/partner.

Über Digium

Digium®, Inc. liefert Asterisk® Software, Telefonie-Hardware und die sowohl vor Ort als auch gehostet angebotenen Geschäftstelefonsysteme Switchvox, die Lösungen der Unternehmensklasse mit Unified Communications (UC) und UC-as-a-Service (UCaaS) zu erschwinglichen Preisen ermöglichen. Digium ist der Erfinder, Erstentwickler und Sponsor des Asterisk-Projekts, der weltweit meistverbreiteten Open-Source-Kommunikationssoftware. Asterisk macht einfache Computer zu funktionsreichen Kommunikationsservern. Die weltweit über 80.000 Entwickler und Anwender zählende Gemeinschaft verwendet Asterisk in über 170 Ländern bei der Erstellung von VoIP-Kommunikationslösungen. Digium ermöglicht es den Entwicklern seit 1999, innovative Kommunikationslösungen zu kreieren, die auf offenen Standards und Open-Source-Software aufbauen, und bietet damit eine Alternative zu proprietären Telefonsystemen. Die Produkte von Digium zur Geschäftskommunikation sind über ein weltweites Netz von Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.digium.com und www.asterisk.org.

Das Digium-Logo, Digium, Asterisk, Switchvox, AsteriskNOW und das Asterisk-Logo sind Handelsmarken von Digium, Inc. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

