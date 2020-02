GMK. Gesellschaft für Medien. Marken. Kommunikation

Agentur GMK gewinnt German Design Award - Das Bayreuth Magazin wird in der Kategorie "Excellent Communications Design - Editorial" ausgezeichnet

Tolle Auszeichnung für das Bayreuth Magazin, jährlich erscheinendes Imagemagazin der oberfränkischen Stadt: Der Rat für Formgebung hat das Magazin mit dem German Design Award 2020 in der Kategorie "Excellent Communications Design - Editorial" geadelt. Die Preisübergabe fand Anfang Februar 2020 in Frankfurt statt.

"Natürlich spielen die Festspiele in Bayreuth für die Stadt eine zentrale Rolle, doch das Magazin beweist, dass die Stadt weitaus mehr zu bieten hat", so die Begründung der Fachjury zur Auszeichnung."Das gelingt durch interessante Reportagen und Beiträge, die von hochwertigen Fotos begleitet werden, und ein ansprechendes, lesefreundliches Layout." Auf über 84 Seiten gibt es im Bayreuth Magazin einen bunten Themenmix rund um Stadtentwicklung, Universität, Wirtschaftskraft und (Lebens-)Kultur in Bayreuth zu entdecken - emphatisch aufbereitet und durch Interviews, Infografiken, Insidertipps und persönliche Erfolgsgeschichten erlebbar gemacht.

Lernen Sie GMK - Medien. Marken. Kommunikation. kennen: https://bit.ly/2SB2rLQ

"Bayreuth Magazin - für uns eine echte Herzensangelegenheit"

Jörg Lichtenegger, Herausgeber und Agenturinhaber von GMK in Bayreuth, erfüllt diese Begründung mit großer Freude: "Unsere Heimat Bayreuth als attraktiven Wirtschaftsstandort und familienfreundlichen Lebensraum mit Zukunft in einem Imagemagazin präsentieren zu können, ist für uns eine echte Herzensangelegenheit", betont der Unternehmer und ergänzt: "Als wir 2016 die grafische und inhaltliche Betreuung des Magazins übernommen haben, wurde es von uns komplett relaunched - mit ansprechendem Editorial Design, emotionaler Bildsprache, moderner Farbgebung und hochwertiger Haptik." Lichtenegger abschließend: "Dieser Preis gehört ausdrücklich auch meinem hochmotivierten Team. Ohne das Engagement und die Begeisterung für dieses und viele weitere Projekte hätten wir diese Auszeichnung sicherlich nicht bekommen."

Einen Einblick in die aktuelle Ausgabe des Bayreuth Magazins finden Sie hier: https://bit.ly/2HANZxo

Internationale Auszeichnung für einzigartige Gestaltungstrends

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung - eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte Award zählt zu den anerkanntesten Design-Auszeichnungen weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.

Editorial Design, Corporate Publishing und digitale Projekte

Strategie, Design, Digital für Medien, Marken, Kommunikation sind Schwerpunkte der Agenturarbeit bei GMK. Im Bereich Corporate Publishing bereitet das Team komplexe Inhalte und erklärungsbedürftige Informationen redaktionell attraktiv und emotional auf, sowohl hinsichtlich des Contents als auch des Designs. Dabei arbeitet GMK immer crossmedial - analog und digital - und im Rahmen einer übergreifenden Marken- und Kommunikationsstrategie. Zum Portfolio der Agentur im Bereich Editorial Design und Corporate Publishing gehören unter anderem Mitarbeiterzeitungen, Jahresberichte, Kundenmagazine, Magaloge für namhafte Kunden wie FEILER, FRANKIA, Haymarket Media, Investment & more sowie eigene Projekte wie das Magazin Echt Oberfranken.

Prominente Glückwünsche zum German Design Award:

Sonja Weigand, Präsidentin der IHK für Oberfranken Bayreuth:

"Es freut mich sehr, dass mit dem seit 2007 erscheinenden Bayreuth Magazin 2020 ein oberfränkischer Titel ausgezeichnet wurde. In einer Welt, in der sich Krisen scheinbar die Klinke in die Hand geben, ist es wichtig, dass es Wohlfühl-Magazine gibt, wie das Bayreuth Magazin, prall gefüllt mit Erfolgsgeschichten aus Unternehmen, Kultur und Stadtleben."

Prof. Dr. Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth:

"Die von GMK visuell modern aufbereitete und gleichzeitig den Aspekt Nachhaltigkeit berücksichtigende Magazin-Reihe hat sich neu erfunden. Sie schlägt redaktionell immer wieder gekonnt eine Brücke zwischen Stadt und Universität und präsentiert ein lebenswertes Gesamtpaket. Der Universität ist das Magazin eine wichtige Bühne für einen Blick hinter die Kulissen und auf die Menschen, die mit innovativen Ideen, Forschung und Lehre leben und die Stadt und die Region aktiv mitgestalten."

Alexander Herrmann, Sterne-Koch und Inhaber des Posthotel Wirsberg:

"Man sagt Design kann einfach sein. Stimmt, wenn man es kann. Gratulation an das Team von GMK! "

