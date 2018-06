Peru präsentiert sich zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als vielfältiges Reiseziel

Moskau (ots/PRNewswire) - Im kulturellen Ausstellungskomplex Manege in Moskau nimmt die Casa Perú Fußball-Fans mit auf eine Reise in das südamerikanische Andenland.

Seit 36 Jahren steht die peruanische Nationalmannschaft bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wieder auf der Weltbühne des Fußballs. Für Peru ein besonderes Ereignis und eine hervorragende Gelegenheit, die Vorzüge des Andenstaates als abwechslungsreiches Reiseland einem internationalen Publikum zu präsentieren.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708069/Peru_House.jpg )

Am 18. Juni öffnete der Peru-Pavillon Casa Perú in Moskau seine Pforten und begrüßte gleich am ersten Tag zahlreiche Besucher aus der ganzen Welt. Mit der Pop-up-Installation stellt das Tourismusministerium die Einzigartigkeit des Landes in den Vordergrund und positioniert Peru als eines der vielfältigsten Reiseländer weltweit. Egal ob Strände und Küsten, ein Ausflug in die Anden oder erlebnisreiche Touren in den Dschungel - das südamerikanische Land bietet Erlebnisse für jeden Geschmack und Geldbeutel.

Bis zum 28. Juni 2018 haben Fußball-Begeisterte und Reisende die Gelegenheit, die Casa Perú zu besuchen und Wissenswertes über die touristischen Attraktionen, die peruanische Kultur und Gastronomie sowie wichtige Exportprodukte des Landes zu erfahren.

"Mit der innovativen Marketingmaßnahme laden wir Interessierte zehn Tage lang dazu ein, unser Land durch Eintauchen in Kultur, Gastronomie und Kunst kennenzulernen. Neben der Förderung des Tourismus durch die Präsentation verschiedener Reiseziele innerhalb des Landes, informieren wir Besucher über unser vielfältiges Exportangebot - von Superfoods über Pisco bis hin zu Kaffee- und Kakaospezialitäten", so Isabella Falco, Direktorin für Kommunikation bei PROMPERÚ, während der offiziellen Eröffnungsveranstaltung.

Besucher können sich zudem während der zehn Tage auf Ausstellungen regionaler Kunst und Fotografie freuen. Darüber hinaus ist eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die durch die Unterstützung öffentlicher und privater Einrichtungen ermöglicht werden: Als Höhepunkte

gelten dabei eine Darstellung in Anlehnung an die religiöse Inka-Zeremonie Inti Raymi am 24. Juni sowie eine Abschlussfeier zu Ehren des San Juan Festivals am 28. Juni 2018.

Passend zu den noch ausstehenden Vorrundenspielen der peruanischen Nationalmannschaft gibt es in den Austragungsorten Jekaterinburg und Sotchi eine mobile und kompaktere Variante der Casa Perú zu besuchen: Am 21. Juni können sich Fußball-Fans im Mayakovsky Ekaterimburgo Central Park und am 26. Juni im Radisson Blue Hotel in Sotchi über Peru informieren und die Nationalmannschaft im Anschluss im Stadion anfeuern.

Weitere Informationen unter: http://www.casaperu.pe

