30 Jahre Mauerfall: GEO EPOCHE macht Geschichte mit Google Earth virtuell erlebbar

Hamburg (ots)

Im Herbst und Winter 1989 kam es in vielen Ländern Osteuropas zu friedlichen Revolutionen. Binnen weniger Monate gelang es Oppositionsbewegungen, die kommunistischen Diktaturen in die Defensive zu drängen. Am 9. November 1989 erzwangen die ostdeutschen Regimegegner schließlich den Fall der Berliner Mauer, des Symbols der Teilung Europas. Doch wer weiß noch genau, wie es zu diesem außergewöhnlichen Moment in der deutschen Geschichte kam und welche Rolle dabei die Nachbarländer spielten?

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls erzählt GEO EPOCHE die Geschichte dieser friedlichen Revolution nach und präsentiert sie bei Google Earth. Dort werden jene zehn Originalschauplätze gezeigt, an denen sich der Umsturz anbahnte, darunter Moskau, Warschau, Prag und Leipzig. Mit dem Google Earth Voyager lässt sich die Vorgeschichte in Fotos und kurzen Texten nachvollziehen und der jeweilige Ort per 360°-Rundumblick erkunden.

Michael Schaper, Chefredakteur von GEO EPOCHE: "Dank der Zusammenarbeit von GEO EPOCHE und Google Earth wird ein wichtiges Stück Geschichte lebendig und virtuell erlebbar. 30 Jahre nach dem Mauerfall freuen wir uns über die Möglichkeit, die Hintergründe der damaligen Ereignisse und einen entscheidenden Moment deutscher Geschichte weltweit zu vermitteln."

Das neue Feature "Der Fall der Berliner Mauer" ist weltweit ab sofort mobil in der Google Earth-App sowie über Google Chrome auf dem Desktop unter https://goo.gle/2qrtluh auf Deutsch und Englisch verfügbar.

