GEO SAISON begleitet VOX-Sendung "Hape und die 7 Zwergstaaten"

Er ist dann mal wieder weg: unterwegs in Europas Mini-Ländern. Hape Kerkeling kommt nach sieben Jahren Pause mit VOX zurück - und GEO SAISON war dabei.

"Ich habe mir überlegt, was will ich eigentlich gern nochmal machen? Die sieben Zwergstaaten bereisen!", sagt Hape Kerkeling. Im Vatikan trifft der beliebte Entertainer den Papst und dessen Schweizer Garde, in Luxemburg hebt ihn der wohl stärkste Mann der Welt mit den Zähnen hoch, in Monaco fährt er mit Nico Rosberg Tretboot.

Hape Kerkeling gibt als kultiger Reiseführer bei VOX und GEO SAISON alles, um die Geheimnisse der sieben Zwergstaaten Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und dem Vatikan zu ergründen. Wie sind diese Staaten entstanden? Was ist ihr Geheimnis? Wie ticken Land und Leute? GEO SAISON war bei den Dreharbeiten dabei und präsentiert auf zweimal 18 Seiten außergewöhnliche Eindrücke - mit vielen Hintergrundinfos und Reise-Tipps.

Die außergewöhnliche Reise startet in GEO SASON 12/2021 (Erscheinungstermin: 17. November) mit den Ländern Malta, Liechtenstein und Vatikan und geht in GEO SAISON 1/2022 (Erscheinungstermin: 15. Dezember) weiter. Im Fernsehen ist "Hape und die 7 Zwergstaaten" ab 21. November siebenmal jeweils sonntags um 19.10 Uhr bei VOX zu sehen. Start auch hier: Malta. (www.vox.de/HapesZwergstaaten)

