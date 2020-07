National Geographic

In sieben Gerichten um die Welt: National Geographic präsentiert die zweite Staffel von "Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer"

München (ots)

- Die zweite Staffel von "Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer" ab 7. September immer montags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic - Sternekoch Gordon Ramsay reist wieder in zahlreiche Länder der Welt und schaut lokalen Meisterköchen über die Schulter - Schauplätze in Staffel 2 sind Norwegen, Indonesien, Tasmanien, Südafrika, Guyana, Indien und der Süden der USA - In jeder Episode misst sich Gordon Ramsay mit den besten Köchen der besuchten Länder bei einem Wettkochen

"The best way to connect with the world is to cook with the world", so lautet Gordon Ramsays Devise für die zweite Staffel seiner kulinarischen Expeditionsreise. Auch in der neuen Staffel von "Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer" hat der prominente Schotte die Kochschürze abgelegt und gegen ein Trekkingoutfit getauscht. Er reist abseits der ausgetretenen Touristenpfade um die Welt und hat eine Mission: Rund um den Erdball kulinarisches Neuland entdecken, bei den besten Küchenmeistern der besuchten Regionen lernen und dabei sein Können mit uralten Geheimnissen der internationalen Kochkunst verbinden. Höhepunkt jeder Folge ist ein freundschaftliches Wettkochen zwischen Ramsay und seinen einheimischen Lehrern. Wer zaubert regionale Spezialitäten am gelungensten auf den Teller?

National Geographic präsentiert die zweite Staffel von "Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer" ab 7. September immer montags um 21.00 Uhr als deutsche Erstausstrahlung.

Über "Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer" Staffel 2:

Starkoch Gordon Ramsay ist ein Meister seines Fachs. Der Brite hat das Handwerk bei prominenten Küchenchefs wie Albert Roux, Marco Pierre White, Guy Savoy oder Joël Robuchon gelernt und ist für seine eigenen Restaurants vielfach mit den begehrten Sternen des renommierten "Guide Michelin" ausgezeichnet worden. Königin Elizabeth II. dekorierte den gebürtigen Schotten im Jahr 2006 gar mit dem Ritterorden "Order of the British Empire". Auch als Bestseller-Autor und Protagonist mehrerer TV-Serien hat Ramsay sich weit über Großbritannien hinaus einen Namen gemacht. Und dennoch gibt es für ihn immer wieder Neues zu entdecken. In der zweiten Staffel von "Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer" geht er wieder auf eine ereignisreiche Reise um die Welt, die ihn diesmal vom tasmanischen Dschungel über die Sümpfe Louisianas und die Gebirgslandschaften Südindiens bis hin zu den eisigen Fjorden Norwegens führt. Ramsay trifft sich an all seinen Stationen mit einheimischen Experten und lässt sich in die Geheimnisse der typischen regionalen Küche einweihen. Dabei lernt er Speisen und Zubereitungsarten kennen, die auch ihm als erfahrenen Vertreter seiner Zunft bis dato unbekannt waren. Das frisch gewonnene Fachwissen wird am Ende jeder Folge in einem freundschaftlichen Kochwettbewerb getestet. Doch ein gemütlicher Wohlfühl-Trip ist keineswegs angesagt. Bevor gemeinsam gekocht und gegessen werden darf, muss Ramsay sich bei seiner Suche nach exotischen Zutaten weit aus der Komfortzone heraus bewegen und mit vollem Körpereinsatz ans Werk gehen: Er springt aus einem Hubschrauber ins Meer, lernt den richtigen Umgang mit Büffeln und muss Stärke zeigen, als Haie und giftige Schlangen seinen Weg kreuzen.

Sendetermin:

- "Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer" Staffel 2 ab 7. September immer montags um 21.00 Uhr in als deutsche TV-Premiere auf National Geographic - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle sieben Episoden sind im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV, UPC Schweiz sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand verfügbar

