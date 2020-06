Brutale neue Welt: National Geographic präsentiert deutsche TV-Premiere der neuen Historienserie "Barkskins - Aus hartem Holz" ab 10. August

National Geographic

- Deutsche TV-Premiere der Dramaserie "Barkskins" ab 10. August immer montags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf National Geographic - Inspiriert vom gleichnamigen New York Times Bestseller von Pulitzer-Preisträgerin Annie Proulx ("Brokeback Mountain") - Adaptiert als Miniserie von Elwood Reid ("The Bridge - America", "The Chi") - Hochkarätig besetzt mit Oscar-Gewinnerin Marcia Gay Harden ("Pollock", "Mystic River") und dem Golden-Globe nominierten David Thewlis ("Wonder Woman", "Fargo") in den Hauptrollen

Die historische Dramaserie "Barkskins - Aus hartem Holz" erzählt von den mühsamen Bestrebungen französischer Siedler im 17. Jahrhundert, an der kanadischen Grenze eine Zivilisation in den endlosen nordamerikanischen Wäldern zu errichten. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Pulitzer-Preisträgerin Annie Proulx und führt in das von Konflikten zerrissene Neufrankreich der 1690er Jahre: In den französischen Kolonialgebieten, die sich über weite Teile der heutigen Vereinigten Staaten und Kanadas erstreckten, erscheint die Autorität von König und Gesetz so weit entfernt wie Mond und Sterne. Stattdessen gilt das Recht des Stärkeren - so wie in Wobik, einer kleinen Siedlung in der Provinz Quebec. Nach einem mysteriösen Massaker an Siedlern drohen die schwelenden Konflikte zwischen den Ureinwohnern, Franzosen und Engländern zu einem offenen Krieg zu führen.

National Geographic präsentiert die achteilige Serie "Barkskins - Aus hartem Holz" ab 10. August immer montags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen als deutsche Erstausstrahlung.

Über "Barkskins - Aus hartem Holz":

"Barkskins - Aus hartem Holz" führt in die gottverlassene Siedlung Wobik in den 1690er Jahren - eine gerodete Fläche, formell dem französischen König untertan. Ein Stück Land, das hartgesottene Holzfäller mühevoll den schier endlosen Wäldern auf dem Gebiet der heutigen Provinz Quebec abgerungen haben, um ihre Häuser zu errichten. Eines Tages werden einige der Siedler scheinbar aus heiterem Himmel von unbekannten Angreifern brutal ermordet. Die Erschütterung in Wobik ist groß, zumal die Liste der Verdächtigen so lang ist wie die der Gruppen, die um die Vorherrschaft in den Kolonien ringen: Die vom englischen König privilegierte Hudson's Bay Company macht ihren französischen Konkurrenten das Monopol auf den Pelzhandel streitig - und schreckt dabei auch vor unlauteren Mitteln nicht zurück. Gleichzeitig versucht eine Gruppe einheimischer Kanien'kehake, von den Franzosen als Irokesen bezeichnet, ihre angestammten Territorien zurückzugewinnen. Wer wirklich hinter dem barbarischen Massaker steckt, bleibt lange im Dunkeln. Die achtteilige Dramaserie von Elwood Reid ("Hawaii Five-0", "The Bridge - America") entwirft fernab von Western-Klischees ein detailliertes Bild der frühen europäischen Siedlungsgeschichte Nordamerikas und befasst sich umfänglich mit den Problemen jener Zeit. Im Fokus stehen Jesuitenprediger, die die Ureinwohner zu "bekehren" versuchen, bettelarme junge Frauen - sogenannte "Filles de Roi", die als Anreiz für männliche Siedler nach Nordamerika verschifft werden - und schließlich die namensgebenden "Barkskins", die als Holzfäller eine rudimentäre Infrastruktur für Händler, Handwerker und Glücksritter erschaffen.

Sendetermin:

- "Barkskins - Aus hartem Holz " ab 10. August immer montags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere auf National Geographic - Auftaktfolge am 10. August zudem als Simulcast auch auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle acht Episoden sind im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV, UPC Schweiz sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand verfügbar - Trailer (OT): https://www.youtube.com/watch?v=Q7S1vHEf3Gg

