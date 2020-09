IT-Innerebner GmbH

free-key #besafe ermöglicht einfache Gästeregistrierung für höchste Sicherheitsansprüche

Innsbruck-Neu Rum

IT Innerebner GmbH hat mit free-key #besafe eine Software für eine rasche Gästerückverfolgung im Corona-Fall entwickelt.

„Sicherheit hat oberste Prioriät – vor allem jetzt. Daher haben wir eine Möglichkeit der Gästeregistrierung für Österreich und Deutschland entwickelt, die nicht nur allen Corona-Auflagen entspricht, sondern auch kinderleicht zu bedienen ist“, freut sich Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT Innerebner GmbH, über die flexibel einsetzbare Software-Lösung, die ab sofort für Betriebe im öffentlichen Bereich – wie z. B. Rathäuser, Bergbahnen, Restaurants und Bars – erhältlich ist. Innerebner: „Der große Vorteil unserer Gästeregistrierung ist, dass sie individuell an jeden Betrieb und das jeweilige Corporate Design angepasst werden kann. Wir stellen anschließend einen QR-Code zur Verfügung, welcher an die Gäste weitergegeben wird. Über diesen gelangt der Gast zur personalisierten Anmeldemaske und übermittelt alle notwendigen Daten ohne Aufwand – ganz ohne App oder Software-Installation.“ Alle eingegebenen Daten werden ausschließlich für eine mögliche Rückverfolgung einer COVID 19-Infektionskette für 30 Tage gespeichert und anschließend DSGVO-konform komplett gelöscht. Nur im Infektionsfall werden die Daten an das Gesundheitsamt übermittelt.

free-key #besafe – einfach, sicher und hygienisch

Insbesondere Bars und Restaurants bietet die Software noch zusätzliche Möglichkeiten. „Nach Abschluss der Registrierung kann Gästen etwa die Speisekarte digital direkt auf dem Smartphone bereitgestellt werden. Ständiges Reinigen und Desinfizieren der Speisekarten ist somit nicht mehr notwendig“, bestätigt Innerebner. Für Unternehmen bedeutet die Nutzung von free key #besafe nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit für sich selbst und für alle Gäste, sondern auch eine hohe Zeitersparnis durch die komplett digitale Datenerfassung. free-key #besafe ist um € 23,- monatlich erhältlich.

