Die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) hat ihr Neugeschäft im ersten Halbjahr 2019 kräftig gesteigert: Die Bausparsumme bei den Neuabschlüssen erreichte ein Volumen von 2,01 Milliarden Euro und lag damit um 19,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt schloss die LBS Nord von Januar bis Juni 39.783 neue Verträge ab (+ 0,3 Prozent).

"Es hat sich ausgezahlt, dass wir unser Tarifwerk konsequent auf Bausparer ausgerichtet haben, die eine spätere Finanzierung planen", erklärt Dr. Rüdiger Kamp, Vorstandsvorsitzender der LBS Nord. "Mit unseren niedrigen Darlehenszinsen können Finanzierer und Modernisierer eine Zinsversicherung für die Zukunft abschließen, die sie unabhängig von den Entwicklungen am Kapitalmarkt macht."

Da für immer mehr Bausparer der zukünftige Finanzierungswunsch im Mittelpunkt stehe, würden auch deutlich höhere Verträge bei der LBS Nord abgeschlossen, so Dr. Kamp. Die durchschnittliche Bausparsumme bei den Neuverträgen stieg im ersten Halbjahr auf 50.600 Euro.

Im Finanzierungsgeschäft schloss die LBS Nord einschließlich der Vermittlung von Sparkassenkrediten mit ihren Kunden Darlehen in Höhe von insgesamt 360,6 Millionen Euro ab. Die Vermittlung von Krediten an die Sparkassen (131,6 Millionen Euro) legte dabei um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

An Vor- und Zwischenfinanzierungen vermittelte die LBS Nord in den ersten sechs Monaten des Jahres 214,8 Millionen Euro. Mit der Entwicklung in diesem Bereich ist Dr. Kamp zufrieden: "Die aktuellen Zahlen zeigen, dass wir hier Potenziale erschließen und somit ein Ergebnis über dem Vorjahr erreichen können."

Zusätzlichen Schub soll das Kreditgeschäft durch die Erweiterung der Vertriebsmannschaft und ein neues Produkt erhalten. "Wir haben vor Kurzem einen speziellen Modernisierungskredit bis zu einer Höhe von 50.000 Euro eingeführt. Mit diesem Vorfinanzierungsdarlehen kann sich der Kunde schnell, einfach und sicher die günstigen Zinsen für die gesamte Laufzeit festschreiben lassen - je nach Wunsch für bis zu 10 oder 16 Jahre", erläutert Dr. Kamp.

Die LBS Immobilien GmbH NordWest (LBSi NordWest) konnte im ersten Halbjahr, begünstigt durch den "Immobilienboom", mit deutlich positiven Vermittlungszahlen aufwarten. Die Tochtergesellschaft der LBS Nord und der LBS West vermittelte gemeinsam mit ihren Sparkassenpartnern in Niedersachsen und Berlin 1.626 Häuser, Wohnungen und Grundstücke (+ 9,2 Prozent). Das Kaufwertvolumen der Objekte lag bei 321 Millionen Euro und damit um 12,9 Prozent über dem Vorjahreswert. "Die Nachfrage nach Immobilien übersteigt bei Weitem das Angebot, sodass der Markt zunehmend leergekauft wird", so die Einschätzung von Dr. Kamp.

Für das laufende Jahr sieht der LBS-Chef sein Haus voll im Plan: "Wir werden ungeachtet der Niedrigzinsphase und der Regulierungsanforderungen das Geschäftsjahr mit einem positiven Betriebsergebnis abschließen. Und auch wenn derzeit keine Zinswende in Sicht ist, bieten sich weiterhin ausgezeichnete Perspektiven für das Bausparen - dafür sprechen seine Funktion als Zinssicherungsinstrument und der starke politische Wille, die Wohneigentumsbildung zu unterstützen."

