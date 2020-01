Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG

Mitsubishi Chemical Advanced Materials übernimmt die c-m-p GmbH

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lenzburg, Schweiz (ots)

Die Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG (MCAM), ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungswerkstoffen, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung über die Übernahme der c-m-p GmbH (c-m-p) durch ihre deutsche Tochtergesellschaft Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbH bekannt. Die Transaktion soll Anfang März 2020 abgeschlossen werden.

Durch die Übernahme von c-m-p können beide Unternehmen ihre Marktposition im Segment der Verbundwerkstoffe weiter stärken und künftig neue Verbundwerkstoffe entwickeln. Die übernommene Gesellschaft gehörte bisher zu gleichen Teilen den Gründern der c-m-p GmbH und DowAksa B.V. MCAM übernimmt nun 100% der Anteile von c-m-p.

«Im Rahmen von Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) erweitert diese Übernahme unsere Möglichkeiten zum Produzieren von Prepreg-Lösungen für unsere europäischen Kunden und ist damit ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer seit über 80 Jahren verfolgten Strategie der Etablierung von Kunststoff als Metallersatz», so Michael Koch, der CEO von Mitsubishi Chemical Advanced Materials. «MCAM, eine 100-prozentige Tochter der Mitsubishi Chemical Corporation (Tokio, Japan), betrachtet die c-m-p GmbH (c-m-p) als führendes Unternehmen in seinen Kompetenzbereichen und beabsichtigt die Beibehaltung und Stärkung des spezifischen Marktauftritts von c-m-p. Aktivitäten der strategischen Unternehmensentwicklung, wie die Übernahme von c-m-p, ermöglichen MCAM ein schnelles und konsequentes Wachstum unter Beibehaltung von Qualität und Innovationskraft».

c-m-p bringt neue Technologien, Spezialkenntnisse und Marktexpertise in die Gruppe ein und kann seinerseits vom weltweiten Netz von Industriepartnern, sowie vom Kundenstamm und von den technologischen Entwicklungen von Mitsubishi Chemical profitieren. Im Verbund von Mitsubishi Chemical sollen weiterhin neue Materialien und Anwendungen für die Luftfahrt- und Automobilindustrie, sowie für den Sportartikelmarkt und für Versorgungseinrichtungen entwickelt werden. Durch die Übernahme von c-m-p kann Mitsubishi Chemical neben seinen Produktionsstandorten in Asien und in den USA künftig Prepreg-Materialien (harzbeschichtete Carbonfasern) auch in Europa produzieren.

«Im Namen meiner Gründungsgesellschafter Michael Juerissen und Dr. Jan Verdenhalven begrüsse ich Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) als den neuen Besitzer», so Rolf Dothagen, der Geschäftsführer der c-m-p GmbH (c-m-p). «Als wichtiges Glied im weltumspannenden Netzwerk von Mitsubishi Chemical kann c-m-p zu einem technisch und wirtschaftlich noch leistungsfähigeren Prepreg-Partner für seine Kunden werden.»

«DowAksa ist stolz darauf, Teil der Geschichte und des Erfolgs der c-m-p GmbH zu sein», so Douglas Parks, der CEO von DowAksa. «Diese Ankündigung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in dieser Erfolgsgeschichte. Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder werden von der globalen Präsenz und der Erfahrung von Mitsubishi Chemical profitieren. DowAksa wird sich weiterhin auf die Entwicklung von innovativen Verbundmateriallösungen auf Carbonfaserbasis für die globale Wind- und Automobilbranche sowie für die spezifischen Bedürfnisse der türkischen Aerospace/Verteidigungsindustrie konzentrieren.»

Über Mitsubishi Chemical Advanced Materials

Mitsubishi Chemical Advanced Materials ist ein global führender Hersteller von hochwertigen thermoplastischen Werkstoffen in Form von Halbzeugen und Fertigteilen. Das Unternehmen hat Standorte in 20 Ländern und beschäftigt mehr als 2 800 Mitarbeiter. Seine technischen Kunststoffe und Composites sind Metallen und anderen Werkstoffen bezüglich ihres Leistungsprofils überlegen und werden in einer Vielzahl von Anwendungen, vorwiegend in der Investitionsgüterindustrie, eingesetzt. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich neue Anwendungsgebiete in enger Zusammenarbeit mit Marktführern aus verschiedensten industriellen Segmenten. Die Mitsubishi Chemical Advanced Materials Gruppe ist gut aufgestellt, um kontinuierlich ihre führende Marktstellung auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcam.com

Über DowAksa

DowAksa entstand 2012 als gleichberechtigtes Joint Venture der Dow Chemical Company mit Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.?. Aufbauend auf den Stärken der beiden Partner produziert und vertreibt das Joint Venture Carbonfasern und Folgeprodukte insbesondere für die Energie-, Infrastruktur- und Transportmärkte. Als eines der grössten Chemie- und Forschungsunternehmen verfügt die in Midland/Michigan ansässige Dow Chemical Company neben Spitzenfähigkeiten und einer globalen Präsenz über bewährte Technologien im Bereich Verbundmaterialien sowie über Kompetenzen in den Bereichen Rezeptierung und technischer Service. Die in Yalova/Türkei ansässige Firma Aksa ist der weltweit grösste Produzent von Acrylfasern, einem wichtigen Rohstoff für die Herstellung von Carbonfasern.

Dow und Aksa verbindet ein starker Fokus auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für den Carbonfasermarkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dowaksa.com

Über die c-m-p GmbH

Die c-m-p GmbH ist ein weltweit aktives und technologisch führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen, kundenspezifischen Prepregs und Textilien aus Carbon und anderen Hochleistungsfasern spezialisiert hat. Das 2011 gegründete und im Oberbruch Industrial Park in Heinsberg ansässige Unternehmen hat sich in kürzester Zeit erfolgreich als leistungsstarker und zuverlässiger Technologiepartner etabliert. Mit einem der international erfahrensten und profiliertesten Teams der Branche verbindet das Unternehmen auf einzigartige Weise die Dynamik und Innovationskraft eines jungen, mittelständigen Unternehmens mit der fundierten Branchenkenntnis und dem umfassenden Know-how aus einer über 40-jährigen Erfahrung im Bereich Verbundwerkstoffe. Weitere Informationen finden Sie unter www.c-m-p-gmbh.de

Pressekontakt:

Frank Schilling, Group CFO

Frank.Schilling@mcam.com



Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG

Talstrasse 70, 8001 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 44 213 6666

mcam.com

Original-Content von: Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG, übermittelt durch news aktuell