Quadrant ändert ab dem 1. April 2019 ihren Namen in Mitsubishi Chemical Advanced Materials

Die Quadrant AG hat heute bekannt gegeben, dass sie ab dem 1. April 2019 unter dem Namen Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG (MCAM) firmieren wird. Die Namensänderung wird ein weiterer wichtiger Schritt in der Geschichte der Gruppe sein, da das umbenannte Unternehmen ebenso wie die meisten seiner Tochter- und Beteiligungsunternehmen als Teil seiner neuen Identität den Namen Mitsubishi Chemical mit einer Zusatzbezeichnung führen wird.

Der Firmenname unterstreicht markentechnisch die Verbindung mit der Mitsubishi Chemical Gruppe und bezeichnet die Aktivitäten des Unternehmens zutreffend. Unter dem neuen Namen wird MCAM als eine Strategische Geschäftseinheit (SBU) unter dem Schirm ihrer Muttergesellschaft Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) weiterhin ein wachsendes Portfolio von Marktsegmenten bedienen.

Ab dem 1. April 2019 wird eine neue Corporate Identity mit Mitsubishi Chemical Advanced Materials im Zentrum eingeführt.

Die bestehenden Produktmarken wie Ketron®, MediTECH®, SymaLITE®, Symalit® etc. bleiben unverändert und werden mit unveränderter Spezifikation und Qualität weiterhin beim Vertrieb von Produkten über die diversen Vertriebswege verwendet.

Das Unternehmen wird sein Geschäft mit hochwertigen thermoplastischen Werkstoffen weiter ausbauen und sich um die Realisierung von "KAITEKI" bemühen.

* Das ursprünglich von der Mitsubishi Chemical Holdings Group entwickelte KAITEKI-Konzept zielt auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und des Planeten ab und dient als Leitfaden für die Lösung von ökologischen und sozialen Problemen.

Quadrant ist ein global führender Hersteller von hochwertigen thermoplastischen Werkstoffen in Form von Halbzeugen und Fertigteilen. Das Unternehmen hat Standorte in 21 Ländern und beschäftigt mehr als 2 800 Mitarbeiter. Seine technischen Kunststoffe und Composites sind Metallen und anderen Werkstoffen bezüglich ihres Leistungsprofils überlegen und werden in einer Vielzahl von Anwendungen, vorwiegend in der Investitionsgüterindustrie, eingesetzt. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich neue Anwendungsgebiete in enger Zusammenarbeit mit Marktführern aus verschiedensten industriellen Segmenten. Quadrant ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) und deren Muttergesellschaft Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (MCHC).

