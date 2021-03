Objectway Financial Software

Objectway von Celent als einer der führenden Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen in Nordamerika anerkannt

Mailand und London (ots/PRNewswire)

Objectway WealthTech Suite für Ganzheitlichkeit und Benutzerfreundlichkeit gelobt

Objectway, ein führender Anbieter von Software für die digitale Vermögensverwaltung, wurde in dem im Februar veröffentlichten Bericht Front-to-Middle office Platforms:North American Wealth Management Edition 2021 von Celent als ausgezeichneter Anbieter erwähnt.

Der Bericht analysierte die führenden nordamerikanischen Anbieter von Front-to-Middle-Office-Plattformen. Celent richtete dabei das Augenmerk auf die grundlegenden Merkmale dieser Lösungen, die bestimmte wichtige Arbeitsabläufe unterstützen, wie die Bereitstellung eines exklusiven Kundenerlebnisses und eines durchgängigen Beratungsprozesses in einem integrierten Workflow und einer einzigen Infrastruktur.

Auch Objectway stellt analog zu der von Celent durchgeführten Analyse fest, dass digitales Client Engagement und Lifecycle Management aktuell weltweit zu den wichtigsten Triebkräften in der Vermögensverwaltungsbranche gehören.

Firmen suchen vermehrt nach integrierten Lösungen, die in der Lage sind, alle Aktivitäten und Aufgaben des Beraters in einem Cockpit verfügbar zu machen.

Die Betonung auf die Kundenbeziehung bringt eine wachsende Nachfrage nach erweiterter Intelligenz mit sich, die maßgeschneiderte Anlagevorschläge in großer Zahl liefern kann, und nach einem Opti-Kanal-Mix, um mit digital-affinen Anlegern zusammenzuarbeiten und zu interagieren.

Darüber hinaus findet ein hybrider, Multi-Cloud-Ansatz immer mehr Zuspruch bei Finanzinstituten, die geschäftskritische Funktionen auf die einfachste Art und Weise implementieren wollen. Objectway On-Cloud unterstützt bereits über 100 Kunden mit einem verwalteten Vermögen von mehr als einer Billion Euro.

In seiner neuesten Studie bestätigt Celent die Ergebnisse aus dem übergeordneten Bericht dieser Serie zur EMEA-Region, und lobt Objectway für "die Ganzheitlichkeit der Lösung und das Engagement, das das Team gezeigt hat, um die Benutzerfreundlichkeit der einzelnen Module zu verbessern."

"Das Jahr wird neue Herausforderungen für die nordamerikanischen Vermögensverwalter bringen, sowohl aufgrund bestehender Trends wie der Kompression der Gebühren, als auch wegen unerwarteter Beschleuniger in Richtung digitaler Lösungen wie der Pandemie", bekräftigt Luigi Marciano, CEO und Gründer der Objectway Group. "Ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Front-to-Middle-Office-System gibt Unternehmen die effektivsten und modernsten Werkzeuge an die Hand, um mehr Kunden zu betreuen und in kürzerer Zeit mehr AuM verwalten zu können."

