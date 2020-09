Objectway Financial Software

Objectway Wealthtech-Suite zum zweiten Mal in Folge zum "Best Wealth Management System" gekürt

- Das Unternehmen gewinnt zum siebten Mal in Folge FinTech-Preis bei den "Goodacre Systems in the City Awards"

Objectway, ein führender Softwareanbieter von digitalen Lösungen für das Vermögensmanagement, hat seine Siegesserie fortgesetzt und konnte erneut den durch Goodacre, einen führenden Fachberater der Wertpapierbranche in Großbritannien, verliehenen Preis gewinnen.

Objectway erhielt die Auszeichnung "Best Wealth Management System" für seine WealthTech Suite für Vermögensverwalter. Die Suite bietet Services wie Kundenbindung über Opti-Channel, Front-Office-Produktivität, geeignete Beratung und Compliance, effiziente Back-Office-Operationen und Management-Analysen, um das Geschäftspotential zu optimieren.

Die Objectway WealthTech Suite ist eine erweiterbare, cloudfähige Multichannel-Plattform, die menschliches Fachwissen mit Augmented-Intelligence-Software-Engines unterstützt, und die dabei behilflich ist, Kunden besser zu verstehen und ihr Vermögen zu maximieren.

Die traditionsreichen "Goodacre Systems in the City Financial Technology Awards" fanden dieses Jahr unter Beteiligung von Vertretern aller führenden Finanzdienstleistungsunternehmen online statt.

Diese Ehrungen sind die wichtigste Bestätigung für Anbieter von Dienstleistungen und Systemen für den regulierten Finanzdienstleistungssektor. Sie werden jährlich auf der Grundlage eines Akkreditierungsverfahrens, das von drei unabhängigen Sachverständigen überwacht wird, vergeben, und fungieren als wichtiger Bezugspunkt für Anwenderfirmen, die die Eignung ihrer betrieblichen Infrastruktur beurteilen.

"Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und Wertschätzung, die uns immer wieder von unseren Kunden, die für uns gestimmt haben, und von den Marktexperten, die unsere führende Position anerkannt haben, entgegengebracht wird," kommentierte Alberto Cuccu, der CEO von Objectway UK.

"Von unserer Lösung profitieren alle Akteure eines Unternehmens: durch eine verbesserte Produktivität, digitalisierte Prozesse für die Kundenbetreuung und Lifecycle-Management, erstklassige Portfolio-Management-Funktionen und eine Optimierung der Back-Office-Operationen."

Stephen Pinner, Managing Director bei Goodacre, sagte: "Alle Kandidaten und Gewinner sind für ihren Beitrag, den Sie im Jahr 2020 zur Investitionsbranche geleistet haben, zu beglückwünschen. Trotz der Herausforderungen war es für viele Firmen so ziemlich 'Business as usual', nicht zuletzt dank der Bemühungen der FinTech-Unternehmen. Objectway ist eines der wenigen Unternehmen, das eine vollständige und umfassende Palette von Lösungen aus einer Hand anbietet und weiterhin neue Kunden gewinnen konnte. Herzlichen Glückwunsch an die Geschäftsführung und das Team von Objectway."

